Carnaval y Fiestas del Mar de Las Cabras en Escuinapa en análisis de su realización

Escuinapa, Sinaloa.- Blanca Estela García Sánchez, presidenta municipal de Escuinapa, Sinaloa, anunció que las Fiestas del Mar de Las Cabras y el Carnaval de Teacapán en su edición 2022 aún permanecen en análisis, en espera de la información que les brinde la autoridad estatal, todo dependen del semáforo epidemiológico sobre la pandemia de Covid-19.

En entrevista para El Debate, la alcaldesa comentó que como autoridad municipal han sido muy responsables en la toma de decisiones sobre este tipo de eventos, por lo que aún se mantienen a la espera de las indicaciones que el Estado pueda emitir en los próximos días.

“Todavía estamos en semáforo naranja (Escuinapa), y permanecemos en espera de llevar acabo otra reunión con el Sector Salud, vi que nuestro gobernador Rubén Rocha Moya aún no da luz verde para la realización del Carnaval de Mazatlán. A nivel municipal me informaron que sería después del 15 de febrero cuando me pueden informar si le damos para delante a las festividades de nuestro municipio que son el Carnaval de Teacapán y las Fiestas del Mar de Las Cabras”, anunció la presidenta municipal.

Dijo que como municipio permanecen a la expectativa, pero desea que estas tradicionales fiestas consideradas como las máximas festividades de los escuinapenses se puedan realizar en su edición 2022, ya que los últimos dos años han sido suspendidas por la presencia de la pandemia de Covid-19.

“Aun estamos en análisis, la intensión es que se pudieran realizar estas importantes fiestas de nuestro municipio como lo son Las Fiestas del Mar de Las Cabras, ya que han sido suspendidas los últimos dos años”, especificó.

Al preguntarle sobre la integración del comité organizador de estas fiestas dijo; “Aun no se tiene a las personas que pudieran integrar el Comité Organizador de Las Fiestas del Mar de Las Cabras”.

Las Fiestas del Mar de Las Cabras requiere varios meses de anticipación para poder realizar la organización de este magno evento, ya que se requiere de la construcción de aproximadamente 600 enramadas, el acondicionamiento de la red eléctrica, agua potable, sanitarios y los eventos populares que se ofrecen en los cuatro días de festividades en donde se capa por cuatro días a la orilla de la playa.

La información publicada en su página oficial, la Secretaria de Salud anuncia que Sinaloa permanece en semáforo naranja, y Escuinapa se mantiene con 49 personas positivas a Covid-19, se han recuperado mil 759 personas y han fallecido 151 escuinapense por esta enfermedad.