Causa molestia a vecinos la proliferación de grafitis en Lomas del Mar en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- Molestia causa a los vecinos de la colonia Lomas del Mar, en Mazatlán, la proliferación de grafitis en las fachadas de sus viviendas y de sus negocios que se ven afectados por este tipo de pintas.

Comentan que es fuerte el gasto para mantener presentables sus casas para que de la noche a la mañana se vean afectadas por los llamados “grafiteros” que en la penumbra de la oscuridad cometan este tipo de afectaciones sin medir el costo que eso implica.

“Nombre oiga mire mi barda esta de este lado pues algo grande y para mantenerla bonita y que no se vea fea por la rayoneadera que hacen esos vagos pues es algo caro lo que me sale, primero porque la pintura ya no es tan barata y pues quienes se dedican a pintar también ya no cobran barato, usted cree que yo que soy una persona mayor pueda andar cuidando o pintando, debe de haber algún castigo para esos que rayan las casas”, comentó una vecina de la calle Flamingos.

Así como esa señora ya de edad avanzada hay otras viviendas en esa colonia donde la mayoría de quienes habitan ese asentamiento ya son personas adultas y que pues los actos de vandalismo están a la orden del día.

Algunos establecimientos de reciente creación en la colonia también se han visto afectados ya que los anuncios de los servicios que prestan son grafiteados con los apodos de quienes realizan este tipo de pintas.

En las calles Río Evora, Bernardo Vázquez, Papagayos, Avenida de las Rosas y Río Florido se han visto afectadas las fachadas de las viviendas y los negocios de esa área, es por eso que los vecinos de la colonia Lomas del Mar solicitan que se realicen rondines de vigilancia por las noches para evitar que sigan ocurriendo estos actos de vandalismo y de detener a alguien se le castigue y que repare el daño comentaron.