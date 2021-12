San Ignacio, Sinaloa.- Una tarde llena de emociones y sentimientos, se vivió por el festejo de un año más de la creación de la Casa del Estudiante I.A.P, ubicada en Culiacán, la cual ha ayudado a muchos jóvenes a cumplir sus sueños de terminar una carrera.

El evento tuvo lugar en las instalaciones del Cmic, en dónde se dieron cita parte del patronato, alumnos, ex alumnos, padres de familia y benefactores algunos de los cuales recibieron reconocimientos por su aporte económico para la Casa pueda sostener a estos estudiantes.

El presidente del Patronato, Héctor Vega Aguilar, agradeció la oportunidad de dirigir este proyecto para cambiar historias de vida, que actualmente alberga a 20 estudiantes de bajos recursos del municipio, y agradeció a todos los benefactores que han hecho posible que está Casa siga en pie, al igual a los integrantes del patronato que han sumado esfuerzos para conseguir los patrocinios para sostener este lugar y que los jóvenes puedan realizarse profesionalmente, puede están comprometidos dijo, en hacer ciudadanos de bien, que aporten beneficios y puedan formar una familia de éxito.

Leer más: CMIC Mazatlán y fundación recaudan más 400 mil pesos para mastografías para mujeres

Por su parte Jonathan Reyes, secretario ejecutivo de la Junta de Asociaciones Privadas de Sinaloa, dijo que en el estado existen cuatro Casa del Estudiante, y que la de San Ignacio, es un ejemplo, y reconoció el esfuerzo que los integrantes del patronato hacen para mantenerla en pie, ya que diez años de servir no dice fácil.

Además José Ramón Manjarrez Peñuelas, secretario de esta institución, realizó un conversatorio en dónde participaron jóvenes egresados que hablaron sobre su experiencia de haber vivido en esta Casa, y que hoy están convertidos en profesionistas exitosos, laborando en grandes empresas, ocupando puestos importantes.

Celebra Casa del Estudiante de San Ignacio, su décimo aniversario | Foto: Yolanda Tenorio/ Debate

También padres de familia opinaron sobre cómo les ayudó para que sus hijos, pudieran realizar sus sueños de estudiar una carrera, cuando por cuenta propia no hubieran podido costear esos grandes gastos, pues hablaron sobre las ventajas de haber contado con techo, comida de calidad las tres veces al día, asesorías, y sobre todo protección y amor de quienes laboran en la misma, pues la calificaron como su segundo hogar y sus segundos padres.

"Realmente estoy muy agradecida con todos los que hacen posible que a nosotros como padres no se nos vaya el sueño pensando como hacerle para que nuestros hijos no vean truncados sus sueños de ser unos profesionistas, a sus benefactores mi admiración y respeto, ya que muchos jóvenes no tienen la fortuna de tener un padre, y ustedes cumplen con esa parte" expresó conmovida una madre de familia.

En el mes de noviembre del 2011, nació la inquietud entre un grupo de empresarios y profesionistas, originarios de San Ignacio, radicados en la ciudad de Culiacán, de crear un espacio para albergar a jóvenes estudiantes, de dicho municipio, que no tuvieran la posibilidad económica de sostenerse en la capital por falta de recursos económicos, y tener que truncar sus sueños.

Fue así, como movidos por el amor a su tierra y con la experiencia de haber pasado penurias lejos de sus familias para poder concluir sus estudios, pusieron manos a la obra para recabar fondos e iniciar con este gran sueño, que muy pronto se volvió realidad.

Primeramente, rentaron un edificio donde albergaron a seis jóvenes, consiguieron donantes para acondicionarlo, y pasaron un año en el lugar, posteriormente el gobierno les ofreció una vivienda en comodato en la colonia Las Quintas, con una renta de 3 mil pesos mensuales, en donde estuvieron alrededor de dos años.

Desde ese tiempo a la fecha, son 20 los estudiantes que se hospedan en la Casa del Estudiante de San Ignacio IAP, que se ubica en la colonia Obrero Campesino, a seis cuadras de Ciudad universitaria.

Guillermina Nieblas Beltrán, administradora de la Casa, señaló que todos los gastos que implica mantener a estos jóvenes en este lugar, se obtienen a través de donaciones que hacen empresas y particulares, boteo, rifas, maratones de alimentos y artículos de limpieza, entre otras.

Señaló que los jóvenes tienen derecho al hospedaje, alimentos de calidad las tres veces al día, área de computadoras para realizar sus tareas y habitaciones con aire acondicionado, además reciben clases de inglés, que son impartidas por jóvenes de intercambio, además de cursos de valores.

En cada joven se invierten cerca de cuen mil pesos por año, por lo que tienen que estar constantemente en busca de recursos para garantizar su estadía y que no se vean en la necesidad de truncar sus estudios.

Además se han buscado convenios con algunas universidades privadas como la U de O, en donde los estudiantes tienen una beca del cien por ciento, también el Tec de Monterrey, otorga una beca para uno de ellos.

Los requisitos para ingresar son; ser originarios del municipio de San Ignacio, ser de escasos recursos económicos, tener un promedio mínimo de 8.5, y presentarse a una entrevista.

Leer más: Viajan más visitantes para disfrutar los atractivos pintorescos de El Quelite

Quienes deseen apoyar a esta causa, pueden hacerlo en especie o efectivo, a la cuenta BANAMEX 70038563120, para quienes requieran mayores informes se pueden comunicar al 6677126010 y al celular 6673000448 con Guillermina Nieblas Beltrán.