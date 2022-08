Celebrará su 87 aniversario de fundación Dimas, San Ignacio, el próximo 20 de agosto

San Ignacio, Sinaloa.- Ya todo se encuentra listo para la gran celebración del 87 aniversario de fundación de Dimas, San Ignacio, la cual está organizando la regidora Concepción Cruz Astorga.

Este día habrá diferentes eventos para que locales y visitantes se diviertan a lo grande, que incluye una gran cabalgata regional en la que se espera participen más de 200 caballerangos foráneos y de la región.

También se llevará a cabo la coronación de la reina del ejido 2022, Zyhania Leilany Manjarrez Aragón.

Por supuesto los eventos culturales no pueden faltar en esta fecha, para lo cual habrá bailes folclóricos por parte del grupo de danza Erandi.

Cruz Astorga dijo que esto es parte del programa "Rescatando Nuestras Tradiciones", e hizo extensa la invitación a todas las personas que deseen acudir a este gran festejo.

"Como regidora me propuse a ayudar a nuestro pueblo, traer apoyos y alegría a las familias, y este festejo para conmemorar un año más de la fundación de nuestro ejido no puede pasar desapercibido, es por eso que esperamos que sea una gran fiesta, en donde no solo participen las personas de la localidad, sino de todo el municipio y de los lugares de donde quieran venir a unirse a esta conmemoración" expresó.

Por la noche, para cerrar con broche de oro se realizará el gran baile popular totalmente gratuito el cual será amenizado por la banda La Legal de Mazatlán, Sinaloa.