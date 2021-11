Cemaz propone acciones para controlar a felinos en el cerro del Crestón

Sinaloa.- Miembros del Consejo Ecológico de Mazatlán (Cemaz) proponen acciones para controlar a la población de felinos que se observan por el cerro Del Crestón.

Las propuestas

El presidente de Cemaz, Martín Alejandro Guerrero Ibarra, sugirió que se debe de formar una asociación de veterinarios para que esterilicen a esos animales y que no se reproduzcan.

Explicó que el problema es la reproducción y no la existencia de los animales que se tienen por la mencionada zona. Posteriormente, colocarles algún símbolo que pueda permitir identificar a los felinos que ya están esterilizados. Lo ideal sería llevar una contabilidad de los animales.

Guerrero Ibarra detalló que la Dirección de Ecología existe para velar por ese tipo de problemáticas sociales. Exhortan a la directora de Ecología para que tome cartas en el asunto y resuelva ese problema, además de que proteja a los gatos.

Señaló que el Ayuntamiento de Mazatlán tiene un hospital para perros y gatos, pero la anterior directora de Ecología decía que no había apoyos para tal proyecto.

“Son proyectos relámpagos que la autoridad local ha hecho nada más para sacar la foto y decir que son muy moralistas o que están a favor de los animales, pero en realidad no invierten en ello, solo es un cascarón”, expresó Martín Alejandro Guerrero.

Las causas

Miguel Espinoza Villela, secretario del Cemaz, dijo que las causas de la población de animales es que los mismos ciudadanos van y los tiran alrededor del cerro Del Crestón.

“Los animalitos no son culpables de estar ahí, es la misma sociedad que se ha encargado de crear esa misma situación, a mí me consta, yo he visto eso, hasta dos o tres gatos tiran”, mencionó Miguel Espinoza. Aseveró que se necesita la inmediata actuación del gobierno municipal.

Otra alternativa sería crear un orfanatorio para los gatos. Con este centro, Ecología estaría a cargo de los cuidados y su manutención.

“Ellos le dan prioridad a la cuestión turística, sin embargo, olvidan que la cuarta transformación también tiene un apartado que habla del reino animal, y como consecuencia se debe atender a ese tipo de animales”, dijo Miguel Espinoza Villela.

El secretario del Cemaz espera que la ciudadanía tenga conciencia y evite seguir tirando a los gatos por los cerros o las orillas de la ciudad.

El Dato

Población

Por el Faro y todo el cerro Del Crestón se pueden observar a decenas de gatos, además de mapaches. Según los ecologistas, los mapaches se encuentran en su hábitat natural y siempre han vivido en esa zona.