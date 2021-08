Centros de rehabilitación al sur de Sinaloa en espera de vacuna Covid-19

Sinaloa.- Un aproximado de 250 internos de centros de rehabilitación al sur de Sinaloa permanecen a la espera de ser incluidos en los esquemas de vacunación Covid-19 implementada por el Gobierno Federal, temen un posible contagio, por lo que hacen el llamado a Bienestar Social para que cumpla con el compromiso que han hecho con este sector de la sociedad.

José Ángel Villa Velázquez, encargado de un centro de rehabilitación alzó la voz para exponer la preocupación que existe al interior de estos espacios, por no ser contemplados en los esquemas de vacunación que se han implementado por parte de Bienestar Social en Sinaloa.

“Desgraciadamente vamos a poner en claro a Bienestar Social porque nos ha pedido a los Centros de Rehabilitación infinidad de documentación desde que inició la vacunación y no nos han dejado sacar a vacunar a los muchachos y tampoco se han comprometido con nosotros a través de formatos que hemos mandado a esta dependencia y no hemos tenido respuesta”, manifestó Villa Velázquez.

Señaló que con la persona con la que han tenido contacto ya nos contesta, esto a pesar de que han hecho entrega de todos los formatos que les han pedido por parte de Bienestar Social; en la última vacunación de 18 en adelante quisieron hacer contacto, pero simplemente los han ignorado.

“Somos alrededor de 80 grupos en la red Rehabilita del Estado que pertenecemos al Sur de Sinaloa de los cuales no más nos han vacunado a 16 grupos de todo lo que es la red, estamos en un 20 por ciento en vacunación, al 80 restante prácticamente no nos han hecho caso y la verdad no se qué está pasando”, señaló.

Villa Velázquez explicó que en Escuinapa son 7 centros de rehabilitación los que permanecen a la espera de que sus internos que son un promedio de 250 personas puedan tener acceso a la vacuna Covid-19.

“No hemos hecho contacto con autoridades municipales, porque Bienestar Social se comprometió con nosotros, porque nos pidieron los formatos de los internos que tenemos, pero han hecho caso omiso”, reiteró.

Informó que de momento se tienen restringidas las visitas familiares a los internos como medida preventiva para evitar un contagio al interior de estos espacios de rehabilitación.

Comentó que han cumplido con los registros en las plataformas para tener acceso a la vacunación y este trámite ante Bienestar Social lo mantienen desde hace 2 meses.

“Me dirijo a la responsable de Bienestar Social que ha hecho un compromiso con nosotros, y solicitar el apoyo de las autoridades municipales para que nos ayuden agilizar este proceso que nos permita proteger a nuestros internos al interior de los Centros de Rehabilitación, porque corremos un gran riesgo”, puntualizó Villa Velázquez.