Centros nocturnos de Mazatlán ya implementan protocolos preventivos ante viruela del mono: ACETEM

Mazatlán, Sinaloa.- Desde hace varias semanas, los centros nocturnos de Mazatlán implementan acciones de prevención ante la presencia de la Viruela Símica, o viruela del Mono, en nuestro país, manifestó el presidente de la Asociación de Centros Turísticos y Entretenimiento de Mazatlán, Tulio Martínez Tirado.

Indicó que se está trabajando con los mismos protocolos anti Covid, es decir, el uso cubrebocas, de gel antibacterial, sana distancia y toma de temperatura más la revisión visual rápida que permite detectar si la persona trae un brote de granos o ampollas, con la indicación al personal de que en caso de detectar sobre todo este último síntoma, no permitir el acceso y dar aviso a las autoridades.

Sin embargo, también como propietario de uno de los bares gay de la ciudad, Tulio Martínez se manifestó molesto por la estigmatización que se ha hecho de la comunidad LGBT+ respeto a la Vieruela del Mono.

“Este es un tema que nos compete a todos, tanto heterosexuales como homosexuales… no solamente a la comunidad LGBT+. Con la Viruela del Mono están estigmatizando en la comunidad gay cuando no es un problema Nomás a la comunidad gay. El contagio es por contacto externo, no nada más sexual, es con contacto físico en general” aclaró.

Indicó que este trato discriminatorio ya se abordó por parte de los centros nocturnos gay de la ciudad, que son cuatro (Es Lollypop, Scandalo, Baño Sodoma y Pepe Club) con la diputada Almendra Negrete, en busca de que en todos los niveles se aclare de que los protocolos deben ser generalizados, no solo en negocios de atención directa a la comunidad LGBT+.