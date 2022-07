Chayito Espinoza es la inspiración para Joselyn, la joven karateca de Mazatlán

Sinaloa.- Con apenas 14 años de edad, Joselyn del Carmen García Valles ha hecho historia en el deporte de sus amores: el karate. La estudiante de la Secundaria General N.° 1 Guillermo Prieto es alumna de su señor padre, el reconocido cinta negra en Mazatlán, el sensei Gerardo García.

Este ciclo 2022, Joselyn participó en los Juegos Nacionales en su etapa estatal y ganó medalla de oro en la categoría juvenil menor 47 kilogramos.

Después compitió en el campeonato Nacional, que se llevó a cabo en Zacatecas, donde participó en la misma categoría y logró la medalla de bronce. Además, se concentró con la selección Sinaloa, previo a la etapa Regional. Ya en etapa Regional de Juegos Nacionales en Mexicali obtuvo el tercer lugar.

Inicios

“Yo inicié en el karate desde que estaba chiquita porque veía cómo mi papá, que es sensei, entrenaba a mi hermano mayor. La verdad este deporte me llamó la atención porque es muy bonito y aquí estoy en busca de más éxitos”, declaró la joven karateca. Y siguió la joven promesa: “Somos tres hermanos y todos practicamos el karate. Yo tengo cinco años en este bonito deporte”.

Sus entrenamientos

Joselyn entrena una hora diaria en el deportivo Real Pacífico de lunes a viernes bajo la supervisión de su papá.

“Mi papá es muy paciente y comprensivo con sus alumnos. Él me pide que dé mi mayor esfuerzo y que siempre tenga buena actitud”.

Cinta negra

Joselyn del Carmen acaba de hacer el examen de cinta y lo aprobó exitosamente y ahora se alista para competir en la Copa que organizará un medio de comunicación de esta ciudad el 10 de julio próximo.

“Quiero destacar y ganar medallas como lo hice en los Juegos Nacionales y Regionales, trabajando duro se pueden lograr muchas cosas. Les pido a las muchachas que hagan deporte, que no se rindan porque ejercitarse es muy bueno. El karate es muy bonito porque es completo, ya que trabajas todo, manos, piernas”, explicó la recién ascendida a cinta negra.

Chayito, su modelo

García Valles ve en la guasavense María del Rosario Espinoza un ejemplo a seguir no solo para ella, sino para todas las mujeres.

“Sinceramente me gustaría ser como la muchacha de Guasave, María del Rosario Espinoza, que ha sido en varias ocasiones medallista olímpica. Ella es un claro ejemplo de que las mujeres podemos lograr varias cosas. Chayito es un ejemplo para mí y todas las mujeres de México”, comentó Joselyn, quien de grande le gustaría ser nutrióloga o dentista.

No a la violencia

Sobre los secuestros y asesinatos que son el pan de cada día en nuestro país últimamente, la joven karateca reveló que sí siente temor por lo que está sucediendo, es por ello que les pide a sus papás, Gerardo Alexis García y a Vivian Valles Llamas, que la acompañen a cualquier lugar.

“Nos hace falta más protección a las mujeres, que las autoridades municipales estén más al pendiente con la vigilancia para calmar la situación. Sí me da miedo salir sola, por ello les pido a mis papás que me acompañen lo más que puedan cuando me reúno con mis amigas. Ojalá ya paren todo tipo de ataques hacia la mujer, porque si no son asesinadas o maltratadas físicamente, son víctimas de abuso sexual”, explicó Joselyn.

“Quiero agradecer a mi papá, que es mi sensei y a mi mamá que siempre están conmigo apoyándome, así como a mis hermanos, Gerardo y Jacqueline, que también entrenan karate”.

Su papá, feliz

“En estos momento Jocelyn se está preparando para la próxima competencia que será el 10 de julio aquí en Mazatlán y después tiene el nacional a finales de julio en Los Mochis, en la serie MX de la Federación Mexicana de karate”, dijo el sensei Gerardo Alexis García, padre de Joselyn.

“Mi hija, pese a su corta edad, está bien, va siguiendo los pasos de su hermano Gerardo García, quien en su momento fue campeón nacional de federación, campeón centroamericano y campeón en Olimpiada Nacional. Estoy muy orgulloso de mis hijos”, explicó el sensei Gerardo Alexis.

Te recomendamos leer:

Perfil

Joselyn del Carmen García Valles, Karateca

Edad: 14 añosLugar de nacimiento: Mazatlán, Sinaloa

Padres: Gerardo Alexis García López y Vivian Valles LlamasHermanos: Gerardo y Jaqueline Guadalupe

Estudios: Cursa la secundaria

Logros: Medalla de oro en los Juegos Nacionales; medalla de bronce en el Nacional de Zacatecas, y tercer lugar en la etapa Regional en Mexicali.