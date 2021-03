Chema se aferra a la vida y sus sueños; el fotógrafo de Mazatlán lucha contra la esclerosis múltiple

Mazatlán, Sinaloa.- José María Robles se aferra a la vida. Para esto sale a la calle a tomar fotografías a las personas que caminan por el Monumento al Pescador en Mazatlán, y venderlas a 10 pesos para pagar sus medicinas, pues sufre a causa de la esclerosis múltiple.

“Chema”, como le dicen sus amigos, es un joven de 24 años. Su peculiar sonrisa es el motor para atrapar a la sociedad, pues a pesar de sus males, trata de salir adelante.

La vida de José María no ha sido nada fácil. Desde los 20 años le detectaron esclerosis múltiple, y ha tenido que luchar para combatir ese padecimiento. Aunque recibe el tratamiento para la esclerosis de forma gratuita, necesita dinero para sus antibióticos. Algunos cuestan más de 800 pesos. Además, tiene que juntar dinero para viajar hasta la capital del estado a recoger su tratamiento.

José María recibirá su tratamiento gratuito por un lapso de tres años. Con el medicamento le bajan las defensas, por lo cual está expuesto a padecer otras enfermedades como gripe, tos. También ha sufrido crisis de ansiedad y depresión.

Después de esta cuarentena, buscará un trabajo con el objetivo de contar con Seguro Social, pues se le dificulta tratar otras enfermedades. Mientras tanto, seguirá tomando fotografías en Playa Norte.

José María acude a las playas de viernes a domingo, desde las 16:00 hasta las 20:00 horas.

La semana pasada, José María estaba angustiado, pues no le habían otorgado permiso para tomar sus fotos.

A través de su página de Facebook, informó de su situación. Su publicación se volvió viral y la ciudadanía mazatleca contribuyó para que el fotógrafo siguiera trabajando.

Mi caso llegó hasta el presidente. La verdad, el apoyo fue enorme. Gracias a Dios y a todas las personas de todo Mazatlán que me ayudaron a que las autoridades me otorgaran el permiso. No sé ni cómo describir la felicidad que tengo, todavía existe gente de buen corazón y es mucha”, expresó.