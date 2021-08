Choferes de transporte se ampararían contra las cartillas Covid-19 en Mazatlán

Sinaloa.- El Frente Transportista de Mazatlán no descarta un posible amparo ante la medida de solicitar la cartilla de vacunación contra el Covid-19 para que sus usuarios puedan hacer uso del servicio que brindan.

Mariano Ortega Vizcarra, presidente del organismo, comentó que hasta ayer martes no habían sido notificados formalmente ante la posibilidad de que tendrían que pedir el certificado de vacunación a la gente que use el transporte público.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“No he visto circular una carta, un oficio firmado por la Secretaría de Presidencia, es un documento que no tiene ninguna fundamentación legal, por lo tanto no tiene ninguna validez y es totalmente inconstitucional”.

Ortega Vizcarra comentó desconocer que la institución municipal tenga facultades para emitir la orden de que no se deje entrar a una persona a un espacio público si no cuenta con dicho certificado médico.

El líder transportista aseguró que la Constitución protege las garantías individuales de los ciudadanos en cuanto al libre tránsito, por lo que la vacuna no es una situación obligatoria.

Leer más: Repuntan las muertes por Covid-19 entre pacientes jóvenes en Mazatlán

No descartó que cualquier amparo que se promueva en contra de esa orden, la va tumbar y quitar, por lo que el transporte público no duda en poder amparase ante la medida restrictiva en caso de no portar la cartilla de vacunación.

Pasajero violento es atado con cinta adhesiva en pleno vuelo en USA

Síguenos en