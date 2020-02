Choferes se rebelan contra disminución de comisiones

Mazatlán.- Un grupo de choferes de la Alianza de Camiones Urbanos pararon labores la tarde de ayer martes en protesta a la disminución de sus ganancias en la venta del boletaje y al posible despido de uno de sus compañeros por levantar la voz ante este problema.

Los quejosos llegaron en al menos 40 camiones y se reunieron a la orilla del Libramiento Luis Donaldo Colosio, a la altura del fraccionamiento Villas del Rey.

Allí expusieron que de un año a la fecha, la dirigencia sindical optó por pagarles un 14 por ciento de ganancias por la venta del boleto de pasaje, cuando anteriormente recibían el 20 por ciento.

Señalaron que existen rutas donde la venta es poca y apenas sacan para llevar el sustento a sus familias. Además tienen que pagar un porcentaje de sus ganancias para cargar combustible.

EL DEBATE

Se cansan

La problemática la expusieron en diferentes reuniones, sin embargo no recibieron respuesta. Consideraron que el gremio sindical no los está representando como debe de ser, sino que se inclinan más a los intereses de los patrones.

Durante la manifestación, dueños de camiones se presentaron y empezaron a exigir a sus trabajadores que regresaran a sus rutas, de lo contrario los bajarían de las unidades. Esta situación fue tomada por el resto de los inconformes como una medida de presión, de amenaza, para que desistieran de la manifestación.

Algunos por temor a perder el empleo se retiraron, pero la mayoría se mantuvo firme en sus peticiones por un trabajo digno, en el que se cumpla lo estipulado en el contrato colectivo de trabajo.

La manifestación se realizó entre ríspidos agarres verbales de patrones y trabajadores, que bajaron de nivel con la intervención de líderes sindicales. A la protesta se sumó el señor Álvaro Guerrero, con una antigüedad de 8 años y medio como chofer de camiones y que, según él, fue despedido por ser identificado como la cabeza del movimiento que está en contra de los supuestos cobros excesivos que realiza el sindicato. El hombre argumentó que ayer martes fue requerido por la dirigencia sindical y le pidieron que firmara su renuncia, lo que no aceptó. “Yo quiero que me paguen lo que me corresponde por ley, me están despidiendo, no estoy renunciando como lo quieren hacer saber”, expresó. Dijo que la causa de su situación fue por elevar la voz junto con sus compañeros, quienes no están de acuerdo con la forma en que están repartiendo las ganancias.

El diálogo

Al lugar de la protesta se presentó el delegado de Vialidad en la Zona Sur, José Vallejo Carrillo, quien se ofreció para ser mediador entre ambas partes. Propuso que la inconformidad se planteara en una mesa de trabajo, en las oficinas de Vialidad. Patrones, líderes sindicales y choferes acordaron levantar la manifestación y trasladarse a la oficina de gobierno para darle una solución a este problema que afecta los bolsillos de los trabajadores.