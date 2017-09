Cientos de mazatlecos corearon a Lupita D'Alessio

Mazatlán.- El alcalde Fernando Pucheta dio el tradicional Grito de Independencia. Luego de elevar la voz con el ¡Viva México!, en tres ocasiones, los fuegos artificiales retumbaron en el lugar.

Foto: David Ramos

Entre aplausos y gritos, el pueblo disfrutó de la máxima fiesta mexicana.

Foto: Juan Franco.

El momento tan esperado de la noche, llegó. A las 11:25, la cantante Lupita D'Alessio subió al escenario ubicado en la Plazuela República, que lució con lleno total. La artista llegó vestida con un atuendo color verde. Luego de cantar su primer canción gritó ¡Viva Mexico!

Foto: Juan Franco

La 'leona dormida' luchó contra el calor con la ayuda de dos abanicos trato de aminorar los estragos de las altas temperaturas.

Foto: Juan Franco

Desde que sonó su voz con la primer canción y entre gritos, el público coreó su nombre y le aplaudió.

Foto: Juan Franco

La artista agradeció a los presentes y a las autoridades por traerla a ser partícipe del Festejo de Independencia.

Foto: Maribel Arredondo

Uno de los momentos más emotivos fue cuando la artista con lágrimas en los ojos y tocándose el rostro agradeció el cariño del público y el gran recibimiento que le dieron esta noche de celebración.

Foto: Maribel Arredondo

Durante la noche rindió homenaje a Juan Gabriel, de quien interpretó algunos temas, entre ellos La Diferencia. Se hizo acompañar de diez músicos y dos coristas.

Foto: Maribel Arredondo

La intérprete puso a todos a cantar tanto con melodías románticas como movidas. El amor y el desamor figuraron como pieza clave.

Foto: Maribel Arredondo

En la lista del repertorio incluyó el tema 'Yo sigo aquí', melodía oficial de su serie biográfica 'Hoy voy a cambiar', que se transmite por Televisa.

Entre las melodías que presentó en el show, están Como tú, No preguntes con quién, Tiempo de rosas, Juro que no volveré, para cerrar con broche de oro luego de una hora y media, se despidió de los presentes, no sin antes cantar Mudanzas y Mentiras.