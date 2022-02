Cientos de rezagados acuden a protegerse contra el Covid-19 en Mazatlán

Sinaloa.- Cientos de rezagados de vacunas contra el Covid-19, acudieron ayer al Polideportivo de la Universidad Autónoma de Sinaloa en Mazatlán a inmunizarse.

Esther González, tiene 35 años y aún no muy convencida acudió a recibir la primera dosis.

Explicó que no cree mucho en las vacunas, jamás se ha aplicado el biológico contra la influenza. Pero se le enfermó su único hijo y no quiere que su madre, que vive con ella, se enferme, aunque tiene todas las vacunas.

Hoy sigue la inmunización para jóvenes de 14 años. Al grupo de 15 a 17 se le está aplicando primera y segunda dosis de Pfizer. Asimismo, personas de 18 y más también rezagadas reciben la primera y segunda dosis de AstraZéneca y Sinovac. Tercera dosis para adultos mayores se les aplica AstraZéneca.

Este sábado también habrá inmunización en Villa Unión, en El Pozole y Aguaverde, del municipio de Rosario. Mientras que el domingo, en el municipio de Escuinapa, en la Universidad Tecnológica.

El secretario de Salud, Héctor Cuen Ojeda, le pide a la población que aproveche estas jornadas y se vacune, ya que puede salvarles la vida. La mayoría de los que han muerto por coronavirus en la entidad no estaban inmunizados.