Cierra bien el 2021 para los servidores de cruceros en Mazatlán; se esperan 200 para 2022

El crucero de los millonarios, The World, también zarpó ayer; en su empresa se vendieron alrededor de 680 asientos, cuando normalmente en el Norwegian se vendían más de mil, esto quiere decir que no vienen a la máxima capacidad.Con todo, la recuperación de la actividad naviera en Mazatlán ha sido positiva, según la valoración de las autoridades.

Los trabajadores toman las medidas de sanidad para evitar algún contagio, que hasta el momento, según Gárate, no han tenido ningún trabajador positivo.

Aseguran que no han bajado la guardia ante el Covid-19 y se mantienen los protocolos de sanidad.

Esperan que el próximo año no sean 160 cruceros, sino que lleguen por lo menos hasta los 200, pues buscan recuperarse de la crisis que les dejó el confinamiento sanitario.

El líder de los servidores detalló que de no tener nada el pasado 2020 a causa de la pandemia, este 2021 han registrado una afluencia del 50 al 60 por ciento de cruceros , esto ya es un respiro para todas las personas que dependen de esta actividad.

“Nos ha ido muy bien, no hemos tenido bajas, al contrario, estamos sorprendidos porque a pesar de que viene poca gente, tenemos buenas ventas”, expresó Gárate.

Alonso Gárate, líder de los touroperadores , mencionó que aunque los buques no vengan al 100 por ciento de su capacidad, ya es ventaja que puedan asistir algún 60 o 70 por ciento de aforo.

Apenas este enero de 2021 cumplí un año en El Debate Mazatlán, desempeñando la función de reportera local. En el año 2019, formé parte del noticiero red águilas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Me gusta cubrir las fuentes de política, turismo, agricultura y pesca. También disfruto realizar transmisiones en vivo para informar a la ciudadanía al momento de lo que pasa en el puerto. Siento que las noticias en vivo tienen mucho alcance y en situaciones de emergencias, como cuando hay inundaciones o huracanes, ayudan a la gente a evitar los peligros. Durante mi trabajo he sido testigo de diversas manifestaciones del sector pesquero, así como los plantones que han realizado los desplazados del sur del estado. Eso me ha permitido entender y trasladar ese conocimiento de las problemáticas locales a toda la comunidad. Además de cubrir eventos con líderes de la región, disfruto acudir a las colonias y reportar las necesidades que tienen las familias de escasos recursos.