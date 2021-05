Cierran calles por obras y se generaliza el caos vial en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- La rehabilitación de la avenida Gabriel Leyva, justo en la calle principal, Alto Paramaconi, ha causado caos vial en esta zona de la ciudad de Mazatlán.

Han cerrado algunas vialidades, es por eso que el tráfico vehicular aumentó.

Para evitar largas filas y no llegar tarde a su trabajo, hay personas como Alfonso Lizárraga, que se traslada en bicicleta con el fin de no utilizar su automóvil y evitar quedar atrapado en el tráfico.

“Esto es un caos, y así seguirá, no sabemos hasta cuándo. Por eso me traslado en mi bicicleta, es más rápido. Al principio me movía en mi carro pero me quedaba atrapado en el tráfico”, expresó Lizárraga.

Elementos de tránsito municipal se observaron en el lugar. Se encargaban de mitigar y dar orden al tráfico. La opción de vialidad es trasladarse atrás de la empresa Café El Marino.

Los trabajos de rehabilitación de la avenida Gabriel Leyva iniciaron en noviembre del 2020.

El proyecto contempla una inversión de 160 millones de pesos para la infraestructura hidrosanitaria y de pavimentación.