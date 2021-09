Cinco días y miles de familias sin agua en Mazatlán; el viernes se normaliza el abasto

Sinaloa.- Miles de familias de Mazatlán están sin agua desde hace cinco días. En un recorrido por domicilios de varios asentamiento se detectó que las pilas, tambos y tinacos están secos.

Hay desesperación, ya no hay líquido para los sanitarios, lavarse las manos y con este calor no pueden bañarse, resaltó María Araceli Toledo, que tiene su domicilio por la avenida Villa Galaxia. El tandeo que anunció la autoridad, “a nosotros no nos ha favorecido”.

“Tengo enfermo a mi papá. Se quiere bañar y ya el agua de garrafón está por agotarse “, expresó Toledo.

Mientras que Julia Acosta, quien tiene su domicilio por la calle Zacatecas, en la colonia 20 de Noviembre, indicó que solo tiene unas cubetas con agua que recolectó de la lluvia y la usa para el sanitario.

No obstante, para el aseo personal e higiene de la casa no tiene agua. Ha marcado a la Jumapam para que manden una pipa a la colonia pero la tarde de ayer no había tenido respuesta, ya que la línea está ocupada.

Viacrucis

Luisa Acosta vive en la colonia Lico Velarde y resaltó que el agua de garrafón se agotó. Se fue caminando a la 20 Noviembre, pero no hubo suerte.

Siguió hacia la Villa Galaxia y las plantas que venden ya no había. Se tuvo que ir a la colonia Benito Juárez y hacer una larga fila. Esperaba alcanzar ya que no tiene ni una gota para tomar.

En las tiendas de conveniencia el agua embotellada se acabó y las personas desesperadas llevan agua de sabor y refrescos.

Ernesto Tirado y Sandra Hernández indicaron que tienen ya tres días que se bañan con la mita del agua del garrafón, pero si el problema se va solucionar hasta el viernes, no habrá dinero que alcance.

Tandeo

El gerente de la Jumapam, Luis Gerardo Núñez, acepto que el desabasto de agua afecta a todos, pero en especial a 50 colonias.

El Centro y todos los asentamientos de los alrededores, la Villa Galaxia y las colonias aledañas.

Para dotar de agua a todos se implemento el tandeo, para que llegue al menos un poco de líquido a los hogares, pero esto lo desmienten vecinos de Prados del Sol, Real del Valle, quienes aseguran que no tienen nada de agua.

El funcionario dijo que solo tres hoteles le solicitaron agua, pero ellos lo solucionaron, al igual que Pinsa.

El Dato

Consumo

La lluvia de 444 mililitros dejó afectaciones a Mazatlán. Entre los principales los daños fue la rotura del canal que alimenta la planta de Los Horcones. No hay agua y el pueblo sale a buscarla.