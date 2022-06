Citlalli Peraza, ingeniera por la UAS, ha enfrentando al machismo por más de 17 años en su profesión

Sinaloa.- Por más de 17 años, Citlalli Peraza Camacho ha vivido y enfrentado el machismo desde su trinchera: la ingeniería. “La Inge”, como le dicen de cariño sus amigos y conocidos, abrió brecha en una carrera que se catalogaba como exclusiva de hombres.

“El machismo es algo que no ha disminuido. Desde mi primer trabajo hasta la actualidad es un tema que siempre lo estoy enfrentando. Me tocó, efectivamente, abrir camino, pero siempre con la determinación que el trabajo es la prioridad”, expresó la concordense.

Actualmente es directora de infraestructura hidroagrícola en Ciudad de México. En su área se construyen obras para la protección de la cuenca del Valle de México.

Historial académico

Citlalli recordó que desde que estaba en la preparatoria, en la UAS Concordia, se inclinó su gusto por las matemáticas, por este motivo, escogió la fase de físico-matemático. En el 2002 ingresó a la Facultad de Ingeniería Civil, en la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde tuvo las mejores calificaciones de su escuela.

Desde que estaba en primer año de la universidad entró a trabajar a Obras Públicas, en el Ayuntamiento de Concordia, como supervisora de obras.

En 2007 se graduó con un promedio de 9.5. En el 2015 representó a México en Malasia y obtuvo la certificación internacional en infraestructura y manejo de activos por la MTCP Malaysian Technical Cooperation, además de ganarse una beca de inglés individual.

En el 2018 estudió la Maestría Máster International en operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de agua en la Universidad de Oviedo, España. Incluso, dio el discurso de generación en su graduación.

En el área laboral ha trabajado en obras como la remodelación para darle la forma al Corazón del Paseo del Centenario, campos de la Juárez, puente de Prados del Sol, la remodelación de El Clavadista y hasta en el puente de la carretera Mazatlán-Durango.

En su labor, “La Inge” ha dirigido hasta una cuadrilla de 80 hombres. Una de las principales reglas que la ingeniera civil le ponía a sus trabajadores es que estaba prohibido silbarle a las mujeres.

Satisfacción

La originaria de Concordia siente una gran responsabilidad porque hay mujeres de su mismo municipio que decidieron estudiar ingeniería gracias a su impulso y la lucha que ha realizado para obtener una igualdad. Además, ha buscado erradicar el machismo.

“Desde que se vino el boom de las redes sociales me llegan mensajes de gente de todo México y me dicen, ‘Es que tú me inspiras. Entré a ingeniería por ti’, entonces, me di cuenta de la huella que estaba dejando. Lo único que hice es romper estereotipos, romper esos mitos que decían que la mujer no sabía construir, romper la burla”, dijo emocionada.

Citlalli tiene otra tarea de vital importancia: es madre de familia. Aunque tiene una agotada vida laboral, por las noches que llega a su casa, se encarga de consentir a su hijo y le prepara la cena.

Desde hace ocho años busca el equilibrio entre su trabajo y su labor como mamá. También ha aparecido en televisión nacional. Participó en el programa Máster Chef. Desde entonces se consolidó como una mujer reconocida nacionalmente; todos la conocen como “La Inge”.

En sus participaciones portaba un pañuelo morado que simbolizaba el feminismo. “A mí me da mucha risa que la gente no cree que sé cocinar. Entonces digo, fui para dar un mensaje: no pueden estereotipar a las personas que tienen trabajos y no tienen relación con la cocina A mí me gusta guisar, tengo un don para cocinar; por la falta de tiempo no lo hago. En ese programa nunca me quité el pañuelo lila que simboliza el feminismo”, dijo Peraza Camacho.

La ingeniera apoya los movimientos feministas y espera que en 20 años más, las mujeres puedan ser más reconocidas en sus labores, negocios, escuelas, además de obtener mayores oportunidades en todos los sectores.

El Perfil

Citlalli Peraza Camacho, Ingeniera

Nació El 5 de mayo.

Sus padres son Hortencia Camacho y Martín Peraza.

En 2007 se graduó como ingeniera civil. Desde entonces comenzó su aventura por una de las profesiones donde los hombres eran mayoría. Citlalli Peraza asegura que en la actualidad hay mujeres que deciden estudiar cualquier carrera, ya no se define en géneros, solo en los gustos de cada persona.