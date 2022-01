Ciudadanos aseguran que es mejor cancelar o postergar carnaval de Mazatlán

Sinaloa.- Ciudadanos consideran que es mejor cancelar o postergar el carnaval internacional de Mazatlán, debido a los aumentos de Covid-19.

Primero la salud

Los ciudadanos aseguran que se debe anteponer la salud, aunque la economía es fundamental, prefieren estar seguros. Algunas personas mencionaron que siempre habrá tiempo para las fiestas, pero la muerte no espera. Aunque la mayoría ya está vacunada contra el Covid-19, hay quienes no se han inmunizado y siguen los riesgos para las personas con enfermedades crónicas.

Hay temor

Tienen temor de que se aumenten los casos activos, por la realización de la máxima fiesta del puerto, pues llegan personas de diferentes estados y países.

Además, en los festejos de carnaval se aglomeran miles de personas por toda la avenida Del Mar y también por Olas Altas. Confían en la sensibilidad de las autoridades y que no se celebre.

“No se debe de hacer, esto va en aumento”: Martha Hernández, Ciudadana

Yo considero que sí se debería de cancelar el carnaval. Ya estamos viendo un repunte de casos de coronavirus y no creo que en los últimos de este mes se tenga un descenso, sino todo lo contrario, habrá un ascenso.

Esto pone en riesgo a toda la población. Si bien tenemos la facultad nosotros de ir o no ir en el caso de que se apruebe la fiesta, hay que tener conciencia como ciudadano, no todo se lo tenemos que dejar a las autoridades. Nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena, pero también el gobierno. Se tiene que trabajar en equipo y tener la conciencia para bajar esta ola que tenemos ahorita, ya son muchos casos.

Tenemos que cuidarnos. Yo me cuido mucho.

Trato de no salir a la calle, solo a los más indispensable. Casi no salgo a la calle, es muy raro que lo haga, al menos que tenga la necesidad de hacerlo.

Mantengo la sana distancia, siempre uso el cubrebocas, a veces hasta uso doble porque dicen que es más seguro, da una mayor protección. También siempre me pongo gel antibacterial, para protegerme.

“Es muy feo estar contagiada”: Elia Ramírez, ama de casa

Ante el incremento del Covid-19 pienso que no se debe de hacer. Me contagié del virus ese que anda, y es muy feo estar así. Me pegó muy fuerte, apenas voy saliendo. Quedé toda descolorida, bien fea. Quedas sin fuerzas y sin nada, yo decía que ya no iba a salir de ahí.Si viene el mundo de gente Dios guarde hacer más contagiadero.

Pienso que la vacunación me sirvió para recuperarme, y es lo bueno que mucha gente ya se vacunó. De todos modos nos debemos de seguir cuidando y no bajar la guardia. Mucha gente se confía y es cuando puede entrar la enfermedad.

Para las fiestas hay tiempo, se puede postergar, porque para morirnos, de volada. Antes se morían de volada, ahora sí se muere gente, pero no tanto como el año pasado.

Muchas personas se fueron, fue muy triste, por eso creo que vale más esperarnos. En nada nos afecta recorrer la fecha si es que la quieren hacer, ahorita es muy pronto para hacer eso porque va mucha gente. Yo no voy a ir, pero hay muchos jóvenes que no se van a detener, y ellos nos pueden contagiar.

“La mejor opción es que se cancele el carnaval”: Aracely Rodríguez Rodríguez, Vendedora

Lo mejor para todos nosotros es que se cancele el carnaval. Hay mucha enfermedad ahorita, por todos lados está esto ya. No sería justo de que esté el Covid y se haga el carnaval, está muy peligroso.

También hay que recordar que mucha gente falleció a causa de esto, y siguen en riesgo los niños, los adultos de la tercera edad y los que tienen alguna enfermedad crónica, es lo que dicen los doctores.

Yo vengo y trabajo porque tengo la necesidad de hacerlo, tengo a mis hijos que mantener y desgraciadamente si no trabajo no tenemos para comer. De verdad, a veces no me dan ganas de salir de la casa, pero la misma necesidad lo obliga a uno.

Debemos de cuidarnos, salir cuando tenemos que trabajar, pero hay mucha gente que anda aquí porque quiere. En la casa llevo a cabo la higiene necesaria todo lo que se recomienda, por mis hijos más que nada, ellos no salen a la calle.

Yo tengo que cuidarme por ellos, el gel que no falte, uso el cubrebocas, llego y me baño. Queremos que el Covid se quite, el carnaval es para andar descubiertos.