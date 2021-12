Ciudadanos en Mazatlán extreman medidas ante la variante Ómicron

Sinaloa.- Turistas y mazatlecos extreman medidas ante la llegada a México de la nueva variante del Covid-19, Ómicron.

Las personas entrevistadas por este medio aseguraron que es responsabilidad de cada quien tomar las precauciones para evitar un rebrote de Covid-19.

Las personas de la tercera edad comentaron que la vacuna de refuerzo es buena idea, pues ellas son la población vulnerable y tienen que estar seguras, porque la pandemia aún no termina.

El llamado

Los ciudadanos hicieron un llamado a las autoridades para que también realicen un mayor esfuerzo y se refuercen los protocolos en el área pública. Sobre todo, esperan que se cuiden las medidas para las próximas vacaciones de invierno.

La variante

La variante surgió en Sudáfrica y ya se ha detectado en México. La Organiza-ción Mundial de la Salud refiere que sigue siendo fundamental la vacunación.

“Los de la tercera edad somos los vulnerables”: Eraclio Carmona, Comerciante

Eraclio Carmona tiene 72 años. Elabora zapatos y huaraches y los vende en un local ubicado en la colonia Centro. Ya recibió su primera dosis contra el Covid-19. Comentó que las personas de la tercera edad son las más vulnerables ante esta enfermedad.

“Sabemos que hay un caso en México, tenemos que estar preparados para eso. Por ejemplo, con el uso de cubrebocas. Aquí en mi negocio no tengo aglomeración de personas. También la jornada de vacunación ayuda. Yo ya me puse la primera dosis, no me he puesto la segunda porque me enfermé y el doctor me dijo que me esperara unos días antes de aplicarla.

La vacuna de refuerzo me parece buena idea, creo que mientras estemos más medicados es mejor.”

El comerciante dijo que es de vital importancia mantener los cuidados, además que es responsabilidad propia cuidarse ante la pandemia. La contingencia afectó el negocio de Eraclio.

“Desde la pandemia, la situación se complicó. La gente compra cosas que sean de primera necesidad. Esperemos que esto mejore aunque sabemos que lo primordial es la salud”.

“Nosotros tenemos que extremar las medidas”: Yéssica Martínez, Turista

Yéssica Martínez es turista. Llegó al puerto de vacaciones. Es originaria de la Ciudad de México. Dijo que la pandemia no termina pero se pueden realizar muchas actividades, entre ellas las turísticas, siempre y cuando se tomen las medidas de sanidad.

Ante la nueva variante Ómicron, mencionó que el cuidado personal es importante para salir adelante ante el Covid-19.

“Creo que si nos seguimos cuidando no nos pasará nada. Muchos están histéricos por la llegada del primer caso de Ómicron a México porque así empezó, ya tuvimos muchas experiencias y creo que vamos a tener que aprender a vivir así. Claro que no debemos bajar la guardia.

En mi caso, vine a Mazatlán de vacaciones. Esta es la tercer ocasión que vengo y quedo encantada de las maravillas que tiene esta ciudad, es muy bonita.

Estoy consciente de la situación, por eso uso el cubrebocas. En mi bolso siempre traigo gel antibacterial, toallitas desinfectantes, me lavo las manos con frecuencia, todo eso cuenta y te ayuda a no salir contagiado, así tenemos que vivir con mucho cuidado”.

“El gobierno debe de reforzar los protocolos”: Zoyla Cevilla Tirado, Comerciante

Zoyla Cevilla Tirado tiene un puesto de comida en el mercado Pino Suárez. A través de su comercio ha tenido que aprender a trabajar con todas las medidas de sanidad para ofrecerle seguridad a sus clientes.

La comerciante exhortó a las autoridades para que se refuercen los protocolos de sanidad. A la ciudadanía le recomendó no realizar eventos masivos para evitar una cuarta ola de contagios.

“Sabemos que es obligación de cada uno de nosotros cuidarnos del Covid-19, pero también es tarea de las autoridades a que no bajen la guardia con los protocolos. Se debe checar al turismo que viene a Mazatlán.

A la gente le recomiendo que tome sus precauciones, que seamos conscientes de la situación que está pasando, no hacer eventos masivos. Es muy común que se realicen esas cosas en este mes de diciembre.

Ahora que viene el turismo debemos de evitar tener contacto con ellos, hay gente que trabaja del turismo pero otros que les gusta andar en la zona nomás porque sí.

Necesitamos cuidarnos, no queremos volver a caer en una cuarta ola de contagios, nos ha costado mucho mantener activos los negocios ante la pandemia”.