Ciudadanos en Mazatlán no ven un beneficio con el cambio de horario

Sinaloa.- Los ciudadanos no ven algún beneficio con el cambio de horario en Mazatlán.

Aseguran que nunca ven alguna diferencia a favor en sus recibos, por lo tanto descartan el beneficio.

Punto negativo

Algunos aseguran que no están de acuerdo con este cambio, pues no rinde el día porque se adelante el reloj una hora. Además, es difícil adaptarse al nuevo ritmo que se lleva. Incluso revelaron que las primeras semanas de la actualización, su cuerpo no rinde al 100 por ciento como lo hacen habitualmente.

El cambio

A las 02:00 horas de hoy el reloj se adelantó una hora. El objetivo es ahorrar luz natural y reducir los gastos energéticos.

Los estados de Sonora y Quintana Roo no participan en ese cambio. El horario de verano termina el próximo 30 de octubre.

“No veo ahorro con este cambio de horario”: Claudia Cruz, Ama de casa

Yo no veo beneficios con este nuevo horario, la verdad. Tampoco ningún ahorro. Vamos a ver como llega el recibo, pero en lo más mínimo se ve progreso en el cambio de horario. Cada vez que hacen cambio de horario se supone que se espera que no haya consumos elevados de luz, pero es cuando salen más caros.

Soy una de las tantas que dice eso, porque coincidimos. Tal vez para los muchachos que les toque entrar de día, llegan más con la luz porque con el otro horario entraban más oscuro, ese es el único beneficio. Y eso está bien, porque pueden sentirse más seguros. Esto es positivo.

Con este nuevo horario se descompensa el cuerpo porque estamos acostumbrados a que el cuerpo esté durmiendo y está reaccionando a un horario que tu organismo está respondiendo. Te cambian el horario de repente, entonces nos tenemos que volver adaptar, tanto por dentro tanto en todo lo que haces aparte.

Nosotros vemos más claro, nosotros madrugamos más para que no nos alcance la claridad, esto nos da en la torre. Algunas cosas sí son aprovechadas pero yo creo que hay más cosas negativas.

“No me gusta el cambio de horario”: Elsy Guzmán, vendedora

A mí, en lo personal no me gusta el cambio de horario. Yo creo que a nadie. Por lo menos no he escuchado a alguien que diga que está a favor.

Nosotros madrugamos y se nos hace más difícil levantarnos. Yo he sentido los días muy pesados en los últimos días y esto pasa en los últimos días de un horario viejo.

Como que el clima también se va adaptando, está raro y eso me da más flojera, la verdad.

Se va a adelantar una hora, y eso es lo peor, porque el día se va en nada.

Para nosotros es igual, no vemos ningún ahorro en el recibo de la luz. A lo mejor eso nos quieren hacer creer que es por el horario, pero la verdad no es cierto. Si fuera así, yo aplaudiría el que se cambie de hora cada determinado tiempo.

Me gusta más el horario de invierno, la verdad, porque siento que dormimos más tiempo.

Te acuestas cierras los ojos y ya amaneció, y los que trabajamos diario y todo el día, nos desgasta físicamente esto, es lo que debe de pensar el gobierno. Si no hay beneficio para nosotros, entonces deben de considerar tener un mismo horario.

“Yo siento que me rinde más el día”: Aby Carrillo, Comerciante

Para mí me favorece el cambio de horario porque aunque nadie me lo crea, me rinde más el tiempo.

Yo tengo que trabajar desde las 05:00 de la mañana. Me levanto a las 03:00 para venir al embarcadero. Nosotros, como madres de familia, tenemos que hacer muchas funciones, tenemos que mandarlos a la escuela, y por eso digo que sí alcanzo para hacer todo.

En la tarde todavía vuelvo a salir con ellos a que se distraigan, no me gusta que estén todo el día encerrados, pienso que debemos de convivir con ellos.

No sé si ahorremos más energía con el cambio de horario, no me he percatado de la diferencia del cobro. Nunca comparo. Este año voy a revisar los recibos y ahí tenemos que darnos cuenta. Se supone que el objetivo es ahorrar energía y hasta octubre cambiamos de nuevo.

Yo estoy lista, me da igual, la verdad, al final de cuentas tenemos que trabajar, no nos queda de otra. La mayoría tenemos necesidad y a veces no nos podemos quejar. Dicen que es difícil adaptarnos a los horarios y a lo mejor es cierto, pero nosotros no podemos permitir que nos afecte.