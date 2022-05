Ciudadanos exigen estadios de futbol más seguros en Mazatlán

Sinaloa.- En Mazatlán, los aficionados exigen estadios de futbol más seguros, por eso confían en que la ley antibarras funcione. Aseguran que a esos lugares asisten familias completas, por lo que el ambiente debe ser totalmente pacífico.

Ley antibarras

El coordinador parlamentario del PRI, Rubén Moreira y la diputada federal, Lorena Piñón, promueve esta iniciativa que castiga con penas severas de prisión a los grupos de animación violentos.

Asimismo, se indica que “los directivos de clubes o federaciones deportivas se harán acreedoras a una pena de siete a 12 años de prisión, cuando cometan omisiones con respecto a las medidas de seguridad reglamentadas o por apoyar moral, económicamente o en especie a agrupaciones de aficionados que cometen el delito de conducta violenta en eventos deportivos”.

La propuesta será turnada para su dictamen a la Comisión del Deporte y a la Comisión de Justicia.

“Se debe tener un operativo estricto”: Óscar Tirado, líder comerciante

El operativo siempre debe ser enfocado a que se salvaguarde la asistencia y que en estos eventos deportivos se pueda lograr que la convivencia sea para todos.

Es muy importante que los niños deseen algún día estar dentro de la cancha. Los jugadores también tienen que cuidar su comportamiento para evitar que la afición se prenda en las gradas. De repente, sí nos ha tocado ver que los policías están con una actitud muy ofensiva. A veces los comprendemos porque llegan personas que puedan presentar riesgos.

Estos grupos que le llaman barras, la directiva sabe muy bien en el momento que puede salirse de control.

El reto de Mazatlán es que es una ciudad turística. Es un tema que tiene que cuidarse mucho, pero que no baje el nivel de la calidad del deporte y el espectáculo; a estos lugares van niños, van adultos mayores.

Hay temas que aquí en el estadio tenemos que sacar adelante y mover. Hay una sola entrada, por ahí mismo salimos todos, hay peligro que puede pasar; los accesos, las calles para llegar al estadio; todo eso se debe de cuidar para que Mazatlán se convierta en una ciudad deportiva con turismo.

“Esperemos que esa ley sea eficiente”: Osalino Pérez, aficionado al futbol

Está fea la situación porque la gente va a divertirse con sus familias a los estadios. Es un pretexto sin duda que la gente ande buscando pleito con la excusa de que perdió su equipo, pero creo que eso no debe ser un motivo para aplicar la violencia.

Esperemos que la ley antibarras que anunciaron sí funcione porque no va a quedar de otra más que ponerse más estrictos. Eso de aplicar hasta 12 años de prisión está bien, así van a pensarla antes de hacer una maldad. Y lo malo es que se ponen todos y no hay ni para dónde correr.

Las autoridades deben poner de una vez sano remedio, estos son copias de otros países, como de Sudamérica; todo eso viene de allá.

Yo soy de Veracruz, en ese puerto la gente es muy fanática y se dicen cosas pero en broma, no pelean a golpes.

Yo no digo que no haya porras, eso está bien, pero que llegue mucha gente y se ponga con su desorden, eso está mal.

Esto es un juego, se gana o se pierde; esto no debe de permitirse (la violencia). Ese tipo de gente no debe entrar a los estadios de futbol, luego se detecta cuando vas a armar pleito.

“Se deben de respetar las normas de convivencia”: Óscar Preciado, ciudadano

Yo no voy a los estadios , ni tampoco los veo por televisión, a mí, la verdad, me gusta más el beisbol. Por ejemplo, a diferencia del futbol, el beisbol es totalmente familiar. Hay una diferencia. No digo que el futbol solo es para gente adulta, también he visto niños, pero es un porcentaje menor.

Es bueno que alguien le vaya a un equipo pero sin llegar al fanatismo, sin llegar a obsesionarte tanto. Es bueno tener la camiseta puesta pero siempre y cuando sea familiar. Al final, esto es un deporte, y el ambiente debería ser sano, no violento.

De que lleguen aquí, ya han llegado. De hecho, una vez me tocó pasar por el estadio y estaba precisamente la barra del Atlas arrojando botellas. Dicen que son violentos. Incluso, dentro del estacionamiento había familia con niños.

Se deben de respetar las normas de convivencia. Si las barras llegan a venir, ya le tocará a la autoridad competente poder aplicar orden, que los separen; depende la seguridad de cada estadio, y claro, ahí también pueden entrar las autoridades. Confío en que se aplique la ley antibarras, eso sería para bien.