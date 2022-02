Ciudadanos no ven un avance en el combate al Covid-19 en Mazatlán

Mi esposo y yo ya nos vacunamos, nos sentimos un poco aliviados. Desde que se vacunaron por segunda vez, se han enfermado pero no de gravedad, ya no se muere tanta gente como antes, y eso es bueno.

Debemos de seguir cuidándonos, aunque hay menos muertes, pero he oído que hay muchos contagiados todavía. Así que lo mejor es no bajar la guardia, menos confiarnos.

Yo pienso que no se debe de hacer el carnaval, ya vamos a pasar a semáforo color naranja, lo que quiere decir es que hay más riesgos. No se debe de minimizar el tema de la salud. Esperemos que las autoridades tomen la mejor decisión.

La pandemia sigue igual, no avanza. Ya vamos para dos años que vivimos así. Es cierto que las jornadas de vacunación han servido, y mucho, pero aun así no estamos exentos de un contagio.

A mí si me da miedo salir a trabajar en esta situación, pero la necesidad es más grande, por eso no nos quedamos encerrados.

Aunque reconocieron que es responsabilidad propia el cuidarse y respetar los protocolos, no se deben organizar eventos masivos, pues hay quienes no acuden a las fiestas pero al salir a sus trabajos pueden contraer el virus.

