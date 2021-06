Clases de profesionalización Policial en Mazatlán serán a distancia por casos de Covid-19 en cadetes

Mazatlán, Sinaloa.- Cinco cadetes de la Unidad de Profesionalización Policial dieron positivo a la prueba de Covid-19, por lo que se tomaron las medidas pertinentes, y las clases se llevan a cabo a distancia, informó el Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mazatlán, Comisario Juan Ramón Alfaro Gaxiola.

El jefe policiaco mencionó que una vez que los estudiantes presentaron síntomas esta semana, se les mandó al servicio médico para su revisión y la práctica del examen, además de que se procedió a sanitizar las instalaciones de la Secretaría, para evitar un contagio mayor.

Dijo que en todos los casos, los cadetes presentan sintomatología leve y que permanecen en aislamiento en sus respectivos domicilios, con el correspondiente tratamiento médico.

“Si han resultado positivos no más de 5 cadetes. Ya se les mandó a hacer la prueba. Se les mandó a su domicilio para que se resguarden, con tratamiento. No están de gravedad. Le mandamos a hacer la prueba a otros 3 más por causas sospechosas. Me acaba de girar instrucciones el alcalde, Químico Benitez, de que en lo que nosotros sanitizamos los salones vamos a darles las clases vía zoom en sus domicilios. No dejan de capacitarse".

Destacó que los elementos de la corporación continúan realizando sus labores con las medidas preventivas necesarias.

"Nosotros continuamos con las labores con el riesgo, ya que somos los de mayor contacto con la ciudadanía, ya nos dotaron de cubrebocas, gel, guantes para que todas las patrullas y todos los elementos andemos con cubrebocas y gel en la unidad".

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a no bajar la guardia y mantener los cuidados preventivos para evitar contagios.

Seguimos invitando al ciudadano donde vemos aglomeración, a la sana distancia y el uso del cubrebocas”.

Por su parte, el Comisario Juan Ramón Alfaro Gaxiola mencionó que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal no bajan la guardia y continúan con los operativos de vigilancia y disuasión, además de las tareas preventivas en materia sanitaria que se implementan desde el inicio de la pandemia.

Cabe mencionar que en días recientes, elementos de la Policía Municipal de Mazatlán expresaron sentir temor de sufrir contagios de Covid-19 ante los casos existentes entre los cadetes de dicha institución.

