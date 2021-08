Clases presenciales en Sinaloa deben esperar por panorama incierto ante Covid-19, afirma neumólogo

Sinaloa.- Durante su participación en la conferencia magistral organizada por la Universidad Tecnológica de Escuinapa, Ramón Avilés Félix, neumólogo hizo el llamado a las autoridades de Sinaloa y a la población en general, sobre el inicio del ciclo escolar 2021-2022, asegurando que no hay condiciones para el regreso a clases presenciales, ya que se pone en riesgo a un sector de la población que se mantiene vulnerable al no estar vacunados.

“Mi recomendación como especialista y que he estado en la primera línea de lucha contra esta enfermedad es que debemos esperar (clases presenciales), sé que hay diferentes circunstancias de papás que trabajan o que tienen a sus pequeños en guarderías. Pero tenemos que buscar una solución, se pueda esperar un poco más de tiempo, para saber qué sigue con esta enfermedad, porque no hay una garantía de no infectarse, este tema del Covid-19 no es un juego”, expresó Avilés Félix.

Comentó que no es viable el regreso de clases presenciales ya que en la actualidad la población más vulnerable son los menores de edad, ya que hasta el momento no han sido contemplados en ningún esquema de vacunación, ya que en los estudios de investigación de las vacunas no se incluyeron a menores. Pero se espera que en los próximos meses se realicen las acciones de investigación que permita atender a esta población de la sociedad.

“De manera personal yo prefiero que mi hijo se quede en casa en lo que las cosas se calman y se establezca la vacunación para los menores, por ejemplo Pfizer ya está implementando vacunas para menores de 12 años en adelante”, especificó.

El especialista hizo un llamado a los sinaloenses para que sigan adoptando medidas de prevención, a no descuidar en ningún momento, ya que existe un panorama incierto a esta enfermedad, que pese a que en las últimas semanas ha bajado la incidencia de contagios no se pueden confiar, ya que el virus se mantiene activo y diferentes cepas siguen surgiendo.

“Los grupos médicos ya estamos cansados y la gente no se cuida seguimos viendo en el malecón de Mazatlán gente bien relajada festejando, con ese tipo de acciones en ocasiones me dan ganas de irme a descansar dos o tres meses, pero no lo podemos hacer porque tenemos que ayudar. Pese a que nos enfrentamos a un panorama incierto, esta variante viene mucho más agresiva y altamente contagiosa”, alertó.

La recomendación que emitió fue que si empieza con síntomas en un lapso de 72 horas es importante acudir hacerse la prueba nasal y si sales positiva, acudir de inmediato con su doctor de confianza para que inicien con los estudios correspondientes que les permitan tener una buena atención médica que les ayude a recuperar su salud.