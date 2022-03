Claudia Valdez, alcaldesa de Rosario, Sinaloa, renuncia al PAS 

El Rosario.- Claudia Liliana Valdez Aguilar, presidenta municipal de Rosario, Sinaloa, en conferencia de prensa hace pública su renuncia al Partido Sinaloense (PAS), quien la postuló para la alcaldía el pasado proceso electoral, en alianza con Morena.

La presidenta municipal informó que por decisiones no afines a sus ideales tomó la iniciativa de renunciar al Partido Sinaloense, quien la abanderó durante su candidatura a la alcaldía en 2021.

“Para informarles que Claudia Valdez ha tomado la decisión de deslindarse del Partido Sinaloense y ser institucional con el proyecto que encabeza nuestro gobernador, las decisiones que estamos tomando aquí son en base a que en los últimos días hemos estado viendo que el partido que me postuló (PAS) en algún momento junto con el otro (Morena) ha tomado decisiones que no van de acuerdo a lo que yo quiero que se haga en mi municipio.

Hay que trabajar de la manera más transparente, pero sobre todo responsable para los ciudadanos rosarenses”, enfatizó Valdez García.

Dijo que al tomar las riendas del municipio se encontraron una administración bastante lastimada y necesitan sanear las finanzas, estos últimos meses han sido meses muy complicados para su gobierno, porque tienen muchos endeudamientos y muchas malas prácticas.

“Hace unos días se dio una situación en una sesión de cabildo, la cual el partido para el que yo fui postulada (PAS) tomó una postura que no va de acuerdo a mis principios, pero tampoco va de acuerdo al proyecto que va en caminado para los ciudadanos, porque hay que rendirle cuentas, pero sobretodo hay que hacer las cosas de manera transparente y responsable”, señaló.

Continuó; “Se dieron unas situaciones que me hacen tomar esta decisión, porque nosotros somos administradores de los recursos públicos del municipio, no voy con interés de ninguna persona, en los últimos días ha habido decisiones de personajes que se han integrado a este partido y que si lo están haciendo con la intención de que nosotros digamos que estamos en el mismo barco y vamos a subsanar todo el tipo de situaciones que están haciendo no vamos de acuerdo, porque yo creo que los rosarenses no se lo merecen, pero sobre todo que no puedo estar de acuerdo en esa parte porque lastiman las finanzas”.

Relató que hace días se dio un tema de unos asensos a unos policías, cuando no llevaban la formalidad que se requería y se dieron unas jubilaciones que como municipio son lastimosas, porque es mucho dinero que se dieron inconstitucionalmente, por lo que plantearon a cabildo, lo platicaron y fijaron una postura.

“Yo les dije que voy hacer las cosas de la mejor manera, los rosarenses votaron por la confianza de que trabajáramos con la responsabilidad que tenemos y ese es el principal objetivo, se va gobernar institucionalmente por ellos, no por líneas de ningún partido político.

Cuando llegamos al gobierno no hay colores, no hay partidos y necesitamos trabajar para los ciudadanos, pero sobre todo rendirles cuentas responsables”, enfatizó la alcaldesa rosarense.

Dijo que en base a eso está tomando esta decisión, lo está haciendo de manera responsable, sabe que habrá muchas críticas, muchas situaciones, y las respetará, se enfocará en trabajar íntegramente, porque los ciudadanos rosarenses al final juzgarán el trabajo que hicieron, como mujer tiene un gran compromiso porque tiene que sacar adelante el municipio, pero sobretodo que es madre y su hijo va a aprender con el ejemplo.