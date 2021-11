Cobalpre alerta de un desastre ambiental sí se continúa con las rifas del CIP Playa Espíritu en Sinaloa

Sinaloa.- Integrantes del Comité Baluarte-Presidio se pronunciaron en contra de la rifa del Centro Integralmente Planeado “Playa Espíritu” en Escuinapa, Sinaloa, que se ha anunciado por el Gobierno Federal y que se realizará el próximo 5 de diciembre, asegurando que si esto sucede será un desastre en materia ambiental.

Durante la visita de Rubén Rocha Moya, gobernador del estado al municipio de Rosario, los integrantes de Cobalpre lo abordaron, para hacer la solicitud de una audiencia, el tema único a tratar es hacer su pronunciamiento en contra de la rifa de Playa Espíritu, ya que auguran un verdadero caos en el área ambiental y en infraestructura al tener a cientos de dueños.

Ismael Días Murillo, presidente de Cobalpre en entrevista informó que buscan una audiencia con el gobernador, ya la solicitaron a través de su secretario y personalmente buscaron el acercamiento con el mandatario estatal este miércoles en Cajón Verde, en Rosario.

“Ya tuvimos la oportunidad de hablar con la presidenta municipal, Blanca Estela García y ella se quiere sumar a la audiencia que nos vayan a dar, porque queremos plantear opciones para Playa Espíritu, porque queremos que no se rife. Bueno pues por lo menos que no se rife lo que sigue de los 200 lotes, porque de lo otro ya está todo listo, ya están los cachitos a la venta se ve complicado, pero lo que resta es que no se rife más”, explicó.

Dijo que lo que resta de Playa Espíritu puede ser el detonante que ocupa el sur de Sinaloa para realmente llegar a una mejor calidad de vida para las futuras generaciones y prueba de ello es el puerto de Mazatlán.

Comentó que Cobalpre le presentó al actual gobernador, Rubén Rocha Moya cuando era senador, los números que Playa Espíritu puede brindar a mediano y largo plazo, que pudieran ser mayores beneficios que la misma presa Santa María.

“Nosotros le presentamos a Rocha cuando estuvo en el senado los números que Playa Espíritu traería a mediano y largo plazo, mucho más riqueza que la misma presa que con la llegada del agua aumentará sus cosechas y la diversidad de cultivos. Pero Playa Espíritu traía un producto interno bruto mucho más grande que la misma presa en el mediano y largo plazo, dando una mejor calidad de vida a sus habitantes del sur, por eso se hizo la Universidad Tecnológica de Escuinapa”, señaló.

Ismael Días Murillo, presidente de Cobalpre | Foto: Debate

Días Murillo dijo que no hay una zona más rica en todo el Pacifico que el sur de Sinaloa, con las dos presas funcionando al 100 por ciento trabajando los canales de riego, será un emporio agrícola como lo es el centro norte del estado, también se tiene a Mazatlán que está en auge en el turismo, se tiene Playa Espíritu que puede atraer un turismo de naturaleza, al ecoturismo que cada día crece y crece más.

“Yo no veo otra zona más rica en todo el Pacifico de México, inclusive podemos decir que de todo México y por ello queremos invitarlos a que sean ellos (gobernador de Sinaloa y presidente de la república) que sean los que encabecen este proyecto”, expresó

Añadió que en la mañanera de esta semana el gobernador dijo que solo se va a rifar unos cuantos lotes, y eso les da una esperanza, pero también tienen información por fuentes de Fonatur que viene la rifa de los 200 lotes, y luego otros 200 de la zona de playa y termina rifandose todo lo que es el corazón en donde está el hotel y los lotes interiores.

“Cómo es posible que vaya a tener a 400 distintos dueños al frente y otros 5 mil o 10 mil en la parte trasera. Están rifando lotes sin servicios, sin agua, sin drenaje, que desastre va a ser eso ecológicamente”, concluyó Días Murillo.