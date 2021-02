Coepriss restringe aforo al 45% para el partido del viernes en el Kraken en Mazatlán

Sinaloa.- En apego a los protocolos sanitarios establecidos por la pandemia del Covid-19 y los lineamientos de aforo y distanciamiento del plan gradual hacia una nueva normalidad, se aplicarán las medidas de salud ya conocidas y Coepriss limitará el ingreso a únicamente el 45 por ciento de la capacidad de aficionados al estadio de futbol Kraken para el partido que se celebrará este viernes por la noche en el marco de la sexta jornada del Torneo Guardianes Clausura 2021 de la primera división del futbol mexicano en Mazatlán, Sinaloa.

El comisionado Jorge Alan Urbina Vidales sostuvo que las medidas sanitarias establecidas tienen obligatoriedad para todos los aficionados, jugadores, trabajadores y directivos que acudan al estadio a laborar o presenciar el encuentro, refiriéndose al juego que se celebrará este viernes 12 de febrero cuando Mazatlán FC reciba al Atlético de San Luis Potosí.

Precisó que un comité de vigilancia supervisará el cumplimiento de las medidas de seguridad de cada una de las áreas del estadio con el apoyo de la fuerza pública y protección civil, además que verificadores cuidarán que se respeten los protocolos sanitarios para evitar el contagio del virus SARS Cov-2. “Existe una organización en la que se contempla la vigilancia de cada una de las áreas, tanto en los espacios de venta como al interior para velar que se cumpla con la sana distancia y el uso de cubrebocas”, comentó.

El comisionado estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (Coepriss), Jorge Alan Urbina Vidales sostuvo que la sana distancia, el uso del cubrebocas, el lavado de manos o uso del gel antibacterial, filtros sanitarios y el aforo restringido son medidas obligatorias para proteger la salud de los asistentes.

Coepriss recomienda usar careta de protección facial, uso obligatorio de cubre bocas, prohíbe el contacto físico entre aficionados, no saludar de beso o mano, lavarse constantemente las manos, mantener la sana distancia con un mínimo de dos metros, evitar aglomeraciones, no fumar, no escupir y no asistir si se considera que es población de alto riesgo. “Hacemos la recomendación al público de acudir dos horas antes del inicio del partido para que puedan pasar con seguridad los filtros sanitarios y se les ubique en sus lugares evitando aglomeraciones”, dijo.

Aseveró que los comercios deben contar con protocolos de limpieza, desinfección y ventilación de todas sus áreas, superficies y objetos de contacto o de uso común, y en áreas cerradas, se recomienda el uso de ventiladores para evitar el aire viciado, o en su caso extractores de aire y deben señalizar la forma en que se deberán organizar las filas de clientes o mantener la sana distancia.

Finalmente puntualizó que los protocolos sanitarios emanan del acuerdo que estipula los lineamientos técnicos para la reapertura de las actividades económicas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2020.