Colectivo feminista en Escuinapa exige un alto a la violencia contra la mujer

Sinaloa.- Para exigir un alto a la violencia en contra de las mujeres en el municipio de Escuinapa, del estado de Sinaloa y de México, decenas de jovencitas salieron a las calles para alzar la voz y pedir respeto a este sector tan vulnerable de la sociedad.

El contingente fue conformado por más de 200 mujeres que recorrieron las principales calles de la ciudad, para hacerse escuchar y con voz firme exigieron ser respetada y que no se registre ni un feminicidio más en el municipio.

Con su vestimenta en color morado y con pancartas en mano se hicieron presentes las mujeres en esta marcha feminista, que busca el respeto y la igualdad en la sociedad escuinapense.

Tu mente es más corta que mi falda”, “Todos los días son 8 de marzo”, “Nos falta Glorimar”, “Muerte al heteropatriarcado capitalista”, “A qué mujer de tu familia tendrían que matar, violar o acosar para que no les molestes que alcemos la voz”, “Con ropa o sin ropa, mi cuerpo no se toca”, “Lucho hoy para que mañana no tenga que hacerlo mi hija”; son alguno de los mensajes que portaban las integrantes de este contingente.