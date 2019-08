Colonias continúan sufriendo desabasto de agua potable

Mazatlán, Sinaloa.- Habitantes de la colonia Flores Magón, Lomas del Ébano y sus alrededores sufren la falta de agua desde hace más de dos meses.

Esto provoca que los vecinos se limiten a realizar sus actividades diarias, como lavar trastes y ropa, expresa Rosa Irene, residente de la colonia Flores Magón. Afirma que ha llamado a la paramunicipal para expresar su problema, pero que no recibe ninguna solución al respecto.

“Llamo y sí me atienden, pero me dicen que más vecinos tienen que hablar.”

La mujer se ha visto en la necesidad de reciclar el agua que usa.

La molestia

Los colonos dicen sentirse cansados del trato que reciben del departamento de Jumapam, debido a que puntualmente cada mes tienen que realizar su pago por un líquido que no les llega a sus hogares.

El recibo llega siempre y tengo que pagar porque si no, me la van a cortar, pero igual no hay

Las calles Óscar Ortiz y Ofelia Guevara también se ven afectadas por el desabasto de agua.

Los padres tienen que estar pendientes para que los menores no sufran golpes de calor por la falta del agua para que se bañen y refresquen.

Medidas

En la colonia Lomas del Ébano, don José Luis, un panadero con más de 20 años en el oficio, dice que debido a los altibajos del desabasto de líquido, tuvo ahorrar y comprar un tinaco para tener donde almacenar el agua y trabajar sin tener que perder días de labor.

“No tuve de otra, si no, mi negocio se cae, pero los que no tienen tinaco sufren más”, expresa, ya que, según él, su panadería lo mantiene activo y productivo.

Jumapam

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado continúa trabajando en las problemáticas que aquejan a los ciudadanos en los diferentes puntos de la ciudad. Tan solo la semana pasada, Ismael Tiznado, gerente de Jumapam, y Faustino Maldonado Arellano, superintendente de CFE, acordaron trabajar juntos ante las lluvias e inundaciones que se están presentando en la ciudad.

Sin embargo, la población que se ve afectada por el desabasto de agua potable solicita atención al problema y un mejor trato de parte del departamento para darle seguimiento a los reportes que se dan.

A diferencia de lo que sucede en las colonias populares, la Jumapam ha presumido en las redes sociales la solución de la escacez de agua en las zonas hoteleras, para lo cual, durate las últimas tres semanas mantvo reuniones con un comité de empresarios del sector peesquero.