Comerciantes desalojados amenazan con bloquear el desfile del Carnaval de Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- "¡El pueblo unido, jamás será vencido!", "¡El pueblo te pone, el pueblo te quita!", "¡Fuera El Químico, no a la opresión!", "¡Químico, no eres dueño de Mazatlán!", gritaban los manifestantes mientras se dirigían al Ayuntamiento municipal.

Comerciantes exigen al alcalde de Mazatlán, Guillermo Torres Benítez, solución ante el desalojo de sus negocios cerca del mercado Pino Suárez.

Foto: Víctor Hugo Olivas

Al llegar las puertas estaban cerradas, entre forcejeo pudieron abrirlas. Los protestantes aseguraron que de no tener solución se plantarían en el Carnaval. Argumentaron que no hay fiesta si el pueblo no tiene qué comer.

Locatarios semifijos del mercado Pino Suárez y de la colonia Juárez, miembros de la Semana de la Moto, colonos a los que no se les ha entregado ningún apoyo y grupo Barzón estarían dispuestos a realizar el plantón en el primer desfile de Carnaval, aseguraron.

Manifestantes llegaron al Ayuntamiento con pancarta en mano.

Foto: Víctor Hugo Olivas

Si no nos dan respuesta antes del desfile, vamos a bloquear el Carnaval, aseguró Víctor Manuel Galvan, luchador social.

Foto: Víctor Hugo Olivas

ANTECEDENTE

Fue el día de ayer cuando por medio de empujones y forcejeo, elementos policiacos retiraron a vendedores ambulantes aledaños al mercado José María Pino Suárez. Los comerciantes manifestaron su inconformidad la reinstalarse.

Al transcurrir la tarde, elementos policiacos arribaron al primer cuadro de la ciudad para quitar a los vendedores que se habían nuevamente ubicado en el lugar. Los mismos comerciantes señalaron que fueron agredidos y desalojados por medio del uso de la fuerza.

Luis Noé Partida, uno de los inconformes, explicó que al momento que lo detuvieron, estaba defendiendo a su papá, que es un adulto mayor y querían llevárselo a la fuerza, pero fue lastimado por los elementos policiacos.

Nos subieron como si fuéramos algún animal y delincuentes.

En el lugar, además de Partida, se detuvo con violencia a otros de los vendedores ambulantes, e incluso a locatarios del mercado.

Elementos policiacos llegaron a desalojar a los comerciantes que se encontraban en los alrededores del mercado. Foto: Víctor Hugo Olivas

Estos salieron a grabar la situación de violencia por la que atravesaban sus colegas y también resultaron con lesiones en la piel.

Los locatarios que se sumaron a la causa también fueron llevados detenidos al Tribunal de Barandilla.

Motivos

María Félix Flores, quien es vendedora en la zona desde hace 50 años, según señala, se rehusa a cambiarse de lugar.

Explicó que en el lugar donde habían sido reubicados no era estratégico para las ventas, por lo que regresó a donde comúnmente se establecía.

Ana Lúa señaló que se quedó con la mercancía que vendería por el día del amor y la amistad.

Además, lamentó la forma en la que fueron tratados el primer día que los movieron de la zona, pues sintió que los habían tratado como si hubieran cometido algún delito.

Traían policías antimotines, perros, la Guardia Nacional. No somos delincuentes, somos trabajadores, para que hagan eso.

Aseguró que no fueron notificados con anticipación para prevenirse o buscar opciones, sino que fue de la noche a la mañana cuando los quitaron.

Autoridades

Al respecto, el subdirector de Comercio de la Oficialía Mayor, Vinicio Parra Alaniz, informó que se les dio la opción a los vendedores de que eligieran otros puntos de trabajo para que fueran analizados y se les otorgaran los permisos.