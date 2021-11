Comerciantes de Mazatlán alzan la voz por aumentos a la canasta básica

El kilo de carne de res se mantiene a 190 pesos el kilo, al igual que la cartera de huevos, que cuesta 65 pesos. Los clientes esperan que no aumente el precio de la carne.

Aunque se deben de realizar supervisiones en todos los negocios, estiman que en las mencionadas yardas no se hace ninguna operación porque puede existir algún tipo de corrupción.

Aseguraron que en las yardas entran hasta cuatro camiones llenos de todo tipo de mercancía, pero solo abren uno para elevar los costos, pues al no tener mucho producto, los comerciantes los compran a fuerzas.

José Morales, comerciante de una frutería en la central de abastos del Centro de Mazatlán, señaló que las autoridades solo vigilan a los comerciantes, pero no lo hacen en las yardas, a pesar que de ahí surge la mercancía.

Apenas este enero de 2021 cumplí un año en El Debate Mazatlán, desempeñando la función de reportera local. En el año 2019, formé parte del noticiero red águilas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Me gusta cubrir las fuentes de política, turismo, agricultura y pesca. También disfruto realizar transmisiones en vivo para informar a la ciudadanía al momento de lo que pasa en el puerto. Siento que las noticias en vivo tienen mucho alcance y en situaciones de emergencias, como cuando hay inundaciones o huracanes, ayudan a la gente a evitar los peligros. Durante mi trabajo he sido testigo de diversas manifestaciones del sector pesquero, así como los plantones que han realizado los desplazados del sur del estado. Eso me ha permitido entender y trasladar ese conocimiento de las problemáticas locales a toda la comunidad. Además de cubrir eventos con líderes de la región, disfruto acudir a las colonias y reportar las necesidades que tienen las familias de escasos recursos.