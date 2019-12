Comerciantes de Mazatlán reportan una mejor temporada navideña

Mazatlán.- El sector comercio mantiene buenas expectativas en cuanto a la derrama económica generada durante este último mes del año.

El presidente de la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño, Arturo Angulo Cárdenas, señaló que el incremento se debe tanto por las personas extranjeras que visitan el municipio en invierno, como a los pagos de aguinaldos.

Garantizó que al menos entre un 50 y 60 por ciento aumentó la venta durante este mes, en comparación a los meses de bajas ventas.

Nosotros estimamos siempre en estas épocas entre un 50 y un 60 por ciento de aumento en la derrama, en comparación de otros meses que no se impactan con la cuestión vacacional, las temporadas bajas.

EL DEBATE

Beneficio

Angulo Cárdenas aseguró que el 2019 ha sido un año favorable para el sector, no se ha tenido una notable disminución.

“Es un año favorable. La disminución no se ha visto como tal. La gente sigue comprando, sigue gastando, y eso no sé si sea bueno o malo, pero es lo que se ve.”

Indicó que no solo un tipo de comercio se ha beneficiado, sino que son todos los comercios.

Pues al haber incremento de ventas, es una cascada económica. Al haber compras en comercios grandes, estos empiezan a necesitar más empleados. Los empleados ganan también y van trasladando la economía en todos los sectores, señaló.

Expectativas

El comerciante mencionó que para el próximo año se espera que las ventas continúen en buen índice, como lo han estado hasta el momento.

Sin embargo, existe una preocupación sobre el panorama que se espera en cuestión de políticas fiscales.

“Espero que tengamos algún cambio de políticas fiscales porque viene muy dura la cuestión fiscal para la población en general, y eso nos tiene a la expectativa sobre qué pasará en el próximo año”, señaló.