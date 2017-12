Comerciantes de la Juárez acusan robos y extorsiones

Mazatlán, Sinaloa.- Comerciantes denuncian extorsiones y asaltos. Bernardo Osuna Zamora, presidente de los locatarios del mercado Miguel Hidalgo, de la colonia Benito Juárez, señaló que hasta el momento no les ha tocado ser víctimas de secuestros, pero están expuestos a que ocurran.

Sin embargo, reconoció que han sufrido extorsiones telefónicas y asaltos.

“Las extorsiones son una situación a la que ya estamos acostumbrados. A varios del mercado nos han estado llamando. Pocos caen en ellas porque se dan de manera frecuente en los negocios. Ya no hacemos caso. En mi caso, en el año van cuatro veces.”

Dijo que aunque existe la vigilancia de 20 elementos en la colonia, no se sienten seguros, sobre todo al inicio de labores a las 05:00 horas, y al concluirlas por la tarde, por lo que solicitan mayor presencia y seguridad.

Pucheta desconoce

En relación con el caso de un joven que estaba privado de la libertad en un domicilio ubicado en la colonia Benito Juárez, y por el cual los plagiarios pedían 3 millones de pesos para liberarlo, el alcalde Fernando Pucheta se mostró sorprendido y dijo desconocer del secuestro.

Aplaudió las cuatro detenciones que realizó personal de la Unidad Especializada Antisecuestros y señaló que esto pudo darse por la temporada decembrina, en la que la gente trae dinero. Por este motivo pidió a la población tener cuidado y confiar en la Policía.

Que no hay peligro

Pese a que en el presente año se han registrado ocho secuestros en el estado, de las cuales tres han sido en Mazatlán, según datos del Semáforo Delictivo, el munícipe señaló que en Sinaloa no se tienen estos casos y que este es el “primero”, ya que no está enterado que existan denuncias por este delito.

“No hay una situación de peligro sino de tranquilidad. Lamentablemente ocurren los casos, pero la seguridad está siendo reforzada y garantizada para fiestas decembrinas.”

Añadió que la gente debe de tener cuidado y confianza en las corporaciones de seguridad que mantienen vigilancia en la ciudad en conjunto con el Ejército y Marina.

Además externó que en estos casos, la reacción de las instancias de seguridad es inmediata. También pidió no disparar en festejos navideños porque si los sorprenden in fraganti serán sancionados.

Para entender... Sinaloa sigue con incidentes

En septiembre de este año, la Unidad Especializada Antisecuestros del Estado anunció que Sinaloa estaba libre de bandas dedicadas a los secuestros ya que los presuntos delincuentes son improvisados, pero la incidencia continúa, e incluso participó en la liberación del joven que fue privado de la libertad desde el 9 de diciembre en la colonia Jaripillo y liberado el jueves en la colonia Juárez.