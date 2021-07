Comerciantes en Mazatlán temen al Covid-19; salen por necesidad

Mazatlán.- Los vendedores son conscientes de la crítica situación que se vive en la ciudad de Mazatlán, sin embargo, comentaron que tienen que salir a trabajar pues tienen que llevar el sustento a la familia.

Señalaron que quisieran estar en sus casas resguardados pero tienen que salir a la calle porque no tienen un sueldo seguro y su economía depende del consumo de locales y visitantes.

Los trabajadores aseguran que tienen un estricto protocolo sanitario con el objetivo de prevenir contagios.

Usan cubrebocas en todo momento, cuentan con gel antibacterial que usa el personal y otorgan a sus clientes. Buscan establecer una sana distancia y no tener mucho contacto con sus compradores.

Exhortan a las autoridades para que sean más insistentes con el turista, pues algunos no respetan las medidas de sanidad.

La mayoría de los clientes que llegan a los puestos de los vendedores provienen de otros estados, pues la gente local poco sale a las calles, según los comerciantes.

Clara Gómez vende fruta de temporada y asegura que tiene que salir a la calle a buscar un sustento.

Rosa María Granados es de la tercera edad pero su negocio es la única fuente económica que tiene.

“Desde que inició este mes, las cosas se pusieron muy feas. Hay muchos contagios pero también tenemos que salir a trabajar, si no, no podemos comer. Yo me cuido mucho, tomo vitamina C y ya me puse las dos dosis”, expresó Granados.