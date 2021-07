Comerciantes no bajan la guardia contra el Covid-19 en Mazatlán

Sinaloa.- La contingencia sanitaria del Covid-19, que en las últimas dos semanas ha elevado el índice de contagios en el puerto de Mazatlán, mantiene preocupada a la población, en específico a la que trabaja en el sector comercio, que busca cumplir con cada una de las acciones de los protocolos de sanidad, para evitar infectarse.

No hay de otra

Para comerciantes de la localidad, las medidas que emiten las autoridades de Salud son esenciales para evitar que el coronavirus continúe presentándose entre la población.

Lamentablemente, muchos llegan a perder la vida durante el proceso de atención y recuperación que se les brinda en el hospital general Martiniano Carvajal, el Issste o el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde diariamente atienden a decenas de personas que presentan síntomas que pudieran estar relacionados con el padecimiento, las cuales son estudiadas para descartar que sea Covid-19.

Extremamos cuidados, incluso los exageramos: Joel Torres, comerciante de joyería de plata

La situación de la pandemia del coronavirus cada vez está más difícil, y más porque me dedico al comercio, porque trato directamente con la gente, que desconoces si pudiera tener o no la enfermedad, y por eso desconfiamos. Claro que no lo evidenciamos, pero tomamos nuestras precauciones al cumplir con las medidas que exigen los protocolos de sanidad para cualquier empresa que pudiera verse afectada por los contagios del Covid-19 que pudiera tener el cliente que acude a realizar alguna compra. Como en cualquier otro establecimiento, seguimos la línea que exigen las autoridades de Salud, a través de la portación de cubrebocas, uso de gel antibacterial y guardar la sana distancia.

Afortunadamente, la gente cada vez se da cuenta de lo riesgoso que representa la enfermedad y por ello dejan de acudir a realizar alguna compra, lo cual nos afecta seriamente, por lo que decidimos también cuidarlos al guardar la distancia, aunque cuando terminamos de trabajar inmediatamente nos vamos a la casa para enseguida meternos a bañar, que es fundamental para evitar posibles bacterias, entre ellas la del Covid-19, que recientemente han crecido los casos.

El cubrebocas nos lo quitamos solo al comer: Sergio N, vendedor de frutas y verduras

La gente que se quiere cuidar, se va a cuidar, y pues, está duro todo esto de los contagios del coronavirus. Antes de salir de la casa al trabajo, mi familia está al pendiente de que me lleve el cubrebocas o que me coloque gel antibacterial, porque saben que eso es bueno para que no nos contagiemos tan fácilmente de la enfermedad, que afortunadamente no nos ha pegado en casa y por eso seguimos aplicando todas esas medidas para continuar sobreviviendo a la pandemia, porque en mi trabajo constantemente tenemos un acercamiento considerable de personas que buscan que le vendamos alguna fruta o verdura, las cuales mantenemos limpias para que el cliente se sienta seguro de lo que compra.

A través de la sanitización que nosotros le damos a los productos que vendemos, y claro que los compradores le darán otra limpiada al momento de utilizar lo que adquieren, ya sea para un guisado o una ensalada, lo que ellos prefieran elaborar.

Sin quitarnos el cubrebocas nos dirigimos a la casa una vez que terminamos de trabajar y es con la familia donde decidimos quitárnoslo al sentirnos seguro porque hacemos caso de los protocolos de salud.

Me hacía falta la vacuna para estar más seguro: Luis Alberto, dependiente de calzado

Cumplo con todo lo que dicen para evitar la enfermedad, porque uso gel antibacterial, cubrebocas y trato de no estar en lugares donde halla muchas personas, aunque mi trabajo de vendedor de sandalias me hace que tenga en ocasiones que estar cerca de más de dos personas para ofrecer los productos que vendo.

En la casa conocemos los riesgos que tengo al estar en un trabajo donde no sabes si alguno de los clientes pudiera traer la enfermedad, por lo que no nos quitamos el cubrebocas y en cuanto hay una oportunidad, nos lavamos las manos o nos las desinfectamos con gel antibacterial.

Junto con todas estas medidas, las reforzamos con la vacuna contra el Covid, que la semana pasada me la pusieron y no nos pasó nada como a otras personas que decían que les dolía el cuerpo y la cabeza, y yo solo seguí las indicaciones de guardar reposo en dos días y después de eso continuamos trabajando un poquito con más confianza, porque ya nos vacunaron. Pero eso no quiere decir que ya podemos andar como si nada en las calles, donde el virus continúa contagiando gentes, y eso se ve en los hospitales, a donde llegan a parar.

