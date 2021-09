Comerciantes no se recuperan de la crisis que dejó el Covid-19 en Mazatlán

Sinaloa.- Comerciantes del centro de la ciudad de Mazatlán comentaron que no ha mejorado la crisis ocasionada por la contingencia sanitaria del Covid-19. Algunos ya habían mejorado sus ventas, pero desde la llegada de la tercera ola, la situación empeoró.

Confían en que la actividad mejore para el próximo mes. Otros estiman que podría cambiar el panorama hasta el mes de diciembre. Mientras tanto, tendrán que aguantar la crisis o recurrir a créditos para mantener en pie sus negocios.

Bajó el turismo

Otro de los motivos por el cual ha bajado la actividad comercial en Mazatlán es la baja de turismo. Según los vendedores, los turistas que llegan en cruceros no dejan una derrama, pues la mayoría ya tiene sus destinos fijos, o solo acuden a restaurantes.

Aseguran que los visitantes nacionales son los que consumen más, pero desde el pasado mes de agosto se terminó la buena racha.

“Pasamos por una temporada muy crítica”: Juan Saúl Partida, Vendedor

Ahorita estamos pasando por una situación muy crítica, nomás no mejora nada.

No nos podemos recuperar. Antier (jueves) estuvo mal y ayer (viernes) estuvo pésimo, la verdad no ha repuntado nada de venta.

Como ya sabemos que no se vende, traemos de poquito. Antes se vendían 2 o 3 kilos de nanchis, ahorita no puedo vender ni 10 kilos. No hay muchas ganancias, solo sacamos el día, y hay días que ni eso.

Pero no podemos dejar de trabajar, porque con esto nosotros sacamos adelante a la familia.

El semáforo cambia a cada rato y eso también afecta.

Además, no hay turismo. La verdad, a nosotros no nos queda nada del turismo que viene de los barcos, nosotros ganamos un poco más con los turistas nacionales, esos que se pasean aquí en el Centro.

El otro día leí que uno de los funcionarios dijo que en un promedio, los que llegan en cruceros gastan como 70 dólares, entonces digo yo, a dónde quedará ese dinero, porque aquí con nosotros no se ve un dólar de ellos.

Ya nada es como antes, mucha gente que visitaba Mazatlán venía a comprar de todo al mercado y a sus alrededores, pero ya se terminó todo eso.

“Tengo la esperanza de que esto mejore”: Ángel Ricardo Meza, Comerciante

“La pandemia llegó para pegarnos en la torre a todos los comerciantes, sin embargo, tengo la esperanza de que todo mejore.

Ahora que entraron los niños a la escuela, esto se ha puesto más crítico, porque aunque el gobierno apoye con los uniformes y los útiles escolares, los padres de familia no dejan de tener gastos, porque hay más cosas que piden los profesores.

Todo se puso más difícil, el Centro está solo, pero casi siempre el mes de septiembre es igual, cada año que se levanta la veda en Mazatlán, se aumenta la crisis. Espero que para las fiestas de Halloween todo mejore.

Por lo regular, la gente comienza a gastar desde la primera quincena de octubre, vamos a ver si este año podemos mejorar la actividad comercial.

A lo mejor la gente ya tiene un guardadito, pero en esas fechas ya se pone bien, después viene el Buen Fin.

El año pasado no nos fue bien, pero ahora que ya pasamos a semáforo verde, pues tenemos la confianza de que la gente ya no ande tan gastada. Los jóvenes son lo que gastan más para el próximo mes.

“La crisis nos pegó a todos por igual”: Luis Partida, Vendedor

Los vendedores nada más no podemos levantarnos de la crisis, a todos nos pegó por igual.

Cuando pensábamos que ya estaba un poco mejor la situación, llega la tercera ola de contagios, y ahí sí, todo se fue abajo.

De hecho se está surtiendo con ahorros personales. También ya recurrimos a los créditos, porque nomás no hay movimiento.

Ya sabemos que estos meses son malitos, pero nosotros no tuvimos ventas ni en julio ni agosto, donde se suponía que nos iría bien por la llegada del turismo, por las vacaciones de verano.

Se acabaron los fondos del negocio, se agotan los ahorros que tenemos, siguen los créditos, apenas así vamos a poder mantenernos de pie. Tampoco podemos dejar de trabajar, yo tengo niñas en colegiaturas y con todos los demás gastos del hogar, no sabemos cómo le haremos en los próximos días.

Lo único que esperamos con ansias es el mes de diciembre. Tenemos que aguantar la crisis otros dos meses más y sin ventas, sin dinero, sin nada. La gente no tiene la culpa, ahorita todos estamos igual de afectados y sin recursos.