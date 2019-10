Comerciantes se manifiestan y exigen la intervención del gobernador

Escuinapa.- Locatarios del mercado Miguel Hidalgo se manifiesta a las afueras de palacio municipal, para exigir la intervención del gobernador Quirino Ordaz Coppel, para dar celeridad a la construcción del área gastronómica de este inmueble emblemático de los escuinapenses, ya que tienen más de un año soportando tempestades que han afectado la economía de sus familias.

Con pancartas en mano, un grupo de locatarios decidieron manifestarse y hacer pública su preocupación por ver que han pasado semanas y la obra del mercado sigue parada y sin ninguna señal de que vayan a iniciar los trabajos que den continuidad a la obra.

“Señor gobernador, ayúdenos a resolver la obra del mercado”, “Señor presidente, exigimos la licitación ya”, “Queremos trabajar agusto”, “Ya no aguantamos las inclemencias del tiempo”, “Ya no aguantamos huracanes”, “Señor presidente, atienda las demandas del pueblo que votó por usted”, “Presidente denos la cara”; se leían en las consignas que portaban los comerciantes afectados.

“Estamos manifestándonos pacíficamente, para solicitar la continuidad del mercado, para ya no sufrir más las inclemencias del tiempo con estos huracanes que nos pegan tan fuertes, dejamos de trabajar y tenemos necesidad para llevar el sustento a nuestras familias, por eso les pedimos que nos ayuden a terminar el mercado, para ya no molestarlos más”, expresó Angelina Mejía.

María Francisca Navarro Moreno, comerciante relató que con la construcción de esta obra ella ha sido la más afectada, ya que desde hace más de un año que no está trabajando, ya que ella y su familia eran los encargados de brindar los servicios sanitarios.

Foto María Elena Ibarra

“Me encuentro desesperada, soy viuda y ya soy una persona mayor, que mi único sustento es el trabajo que tengo atendiendo los baños públicos y desde hace un año que no recibo ningún tipo de ingreso y he buscado al presidente municipal y no me da la cara, no me ha atendido”; expresó Navarro Moreno.

Los locatarios gritaban a una sola voz, “queremos el mercado”, “queremos el mercado”, su intensión era ser atendidos por el presidente municipal, Emmett Soto Grave, quien en esos momentos, no se encontraba en palacio municipal.

Fue el secretario del Ayuntamiento, Saúl Acosta Alemán quien atendió a los manifestantes y después de varios minutos de escuchar sus demandas, se comprometió a atenderlos el jueves a las 9:00 horas y juntos solicitar la información al director de obras públicas, José Guadalupe Ríos Rodríguez, sobre el estatus de la obra del mercado y para cuando se reanudaría los trabajos que permitan su culminación.