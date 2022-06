Comisión de Seguridad de Mazatlán desconocía que Álfaro Gaxiola había renunciado

Mazatlán, Sinaloa.- El coordinador de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito del cabildo mazatleco, Reynaldo González Meza dijo que desconocía la situación en referencia a la renuncia presentada por parte de Juan Ramón Alfaro Gaxiola al cargo de Secretario de Seguridad Pública de Mazatlán cuya aceptación se dio la mañana del jueves.

“Mira, nosotros estamos enterados a través del Órgano Interno del Control sobre el procedimiento que hay en su contra, ya que acudimos con el titular Rafael Padilla para preguntar en torno al caso y nos mencionó que se le dieron los 15 días para que pudiera presentar su defensa el entonces secretario y posteriormente el Tribunal es el que iba a sancionar y dependiendo la gravedad de las faltas que se cometió por el secretario”, comentó González Meza.

De igual manera dio a conocer que gracias al trabajo que se realiza por parte de los medios de comunicación es como se enteró de la renuncia presentada por Juan Ramón Alfaro Gaxiola.

Por su parte mencionó que la facultad de remover a algún funcionario únicamente le corresponde al presidente municipal e independientemente de la investigación que está en curso, sí algún funcionario no está funcionado y no está dando el ancho, la obligación es del alcalde y no echarle la bolita a nadie, porque sí él lo propuso el tiene la facultad de quitarlo y sí ya había visto que no le daba resultados, la investigación iba a seguir corriendo como va a seguir ahorita, finalizó Reynaldo González Meza, regidor coordinador de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito.