Comité de Adquisiciones de Mazatlán comparece ante el cabildo; no resolvieron dudas

Martín Pérez, regidor del PAN, mencionó que no estaba de acuerdo con la argumentación jurídica que se le está haciendo al acta. "En una investigación de mercado que yo mismo elaboré me di cuenta que una empresa ganó licitaciones en Ciudad de México, cada lámpara vale 49 mil 593 pesos."

En su turno, Claudia Peña Chico le reprochó a la oficial mayor que que viene de un movimiento de la cuarta transformación dónde el presidente siempre ha dicho que primero los pobres. También le debatió que uno de los estatutos es no mentir, no robar y no traicionar.

Por su parte, Reynaldo González Meza, aseveró que está en contra de la compra de las lámparas . "No estoy en contra de que se mejore la ciudad pero no con esa cantidad", sostuvo González Meza.

La regidora del PAS en Mazatlán , América Carrasco Valenzuela, durante su conclusión dijo que no le sustanciaron ninguna duda . "Esto va a quedar en la historia, yo me deslindo completamente de responsabilidades", expresó América Carrasco.

Inicie como reportera local en El Debate Mazatlán en el año 2020, durante mi trabajo he sido testigo de diversas manifestaciones del sector pesquero, así como las reuniones que han realizado los desplazados del sur del estado. Además he cubierto eventos con líderes de la región, he acudido a colonias con el fin de reportar las necesidades que aquejan a las familias de escasos recursos, también he realizado transmisiones en vivo para informar al momento a la ciudadanía lo que pasa en el puerto.