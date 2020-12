Comitiva de ciudadanos en contra de encuesta y realización del Carnaval de Mazatlán

Mazatlán.- Una comitiva de personas del sector salud y ambientalistas se declararon en contra de la realización del Carnaval Internacional de Mazatlán 2021, máxima fiesta del puerto.

Miguel Ángel Jardines, líder de colonias, comentó que el Ayuntamiento de Mazatlán, debe de tomar la decisión en conjunto con las autoridades sanitarias.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Marielena Cartas Quiroz, promotora de salud, de dicha secretaría, dijo que la idea de la encuesta ciudadana es estúpida y absurda. "El químico dice que no encuentran la solución, es vergonzoso y estúpido, pero claro hay intereses económicos", expresó Cartas Quiroz.

La promotora de salud dijo que es una vergüenza que se tenga al químico en Morena. Destacó que ya se han cancelado los carnavales de Veracruz y Brasil, es lo que se debería hacer en Mazatlán.

Reprochó que el gobernador Quirino Ordaz Coppel, no haga nada al respecto. Marielena Cartas, aseveró que es una burla para el sector salud, pues han muerto muchos médicos a causa de la emergencia sanitaria.

La comitiva exhorta a la ciudadanía para que no asista a la consulta o en caso de asistir, poner el rotundo no. Explicaron que la consulta ciudadana son para temas serios y no para jugar con la salud del pueblo.