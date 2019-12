Compradores saturan, de última hora, comercios en Mazatlán

Mazatlán.- En vísperas de Navidad, miles de personas se volcaron a las zonas comerciales para comprar regalos, lo que hizo que las ventas repuntaran un 80 por ciento. Según locatarios de la zona centro, desde muy temprano los compradores llegaron para obtener los regalos de Navidad y todo lo necesario para la cena de Nochebuena.

Lo más vendido fueron los juguetes infantiles, ropa de todas las edades, zapatos, bisutería, carnes, pollos y dulces típicos, sobre todo las nueces.

Hoy incrementamos a más 70 por ciento las ventas. Esperemos que para en la noche se me termine todo lo que me queda en la carreta; lo que más he vendido son nueces, comentó Felipe Rangel, uno de los comerciantes.