Comuna de Escuinapa pierde demandas laborales y los obligan a reinstalar 13 trabajadores 

Escuinapa, Sinaloa.- Sin tener un monto total de la cantidad a erogar, el Gobierno Municipal de Escuinapa ha tenido que acatar la disposición de un juez, les ha ordenado reinstalar a 13 trabajadores que demandaron al municipio por despido injustificado durante las administraciones de Emmett Soto Grave y Hugo Enrique Moreno Guzmán.

José Antonio Prado Zarate, síndico procurador señaló la poca sensibilidad política y humana ejercida en las últimas dos administraciones pasadas, al violentar los derechos de algunos trabajadores que fueron despedidos de manera injusta, dejando con ello graves problemas a la administración pública en materia financiera.

“Tenemos que habla claro que a veces la sensibilidad política de los funcionarios públicos llámese presidentes municipales no es la misma, algunos de ellos no les ha interesado tanto el daño que le harían al erario público, porque no solamente despidieron de manera ilegal algunos trabajadores, atacaron su dignidad, aunado a que no conveniaron y se negaron a hacerlo durante todo su ejercicio administrativo, y con ello crearon una bola de nieve que nos está avasallando”, enfatizó el síndico procurador.

Comentó que todo despido injustificado genera un malestar social, emocional en la persona que lo sufre y si a eso le agregan que no se cumplen las formas de manera ética, con respeto a los derechos humanos y a la dignidad, va a generar un problema y por ende una demanda, no por el hecho de ser despedido, sino por las formas.

“Las demandas fueron generadas desde la administración del presidente municipal, Hugo Enrique Moreno Guzmán y Emmett Soto son varios casos; esas situaciones ya eran condenas, ya eran laudos, ya no podíamos hacer nada, partimos de que cualquier despido injustificado tendrá que atenderse y si demandan es muy complejo obtener un fallo favorable, porque no puedes justificar la ilegalidad, porque que no hubo un procedimiento adecuado para el despido”, explicó.

Prado Zarate informó han sido seis personas que ya fueron reinstaladas, que pertenece a áreas de mandos intermedios y algunos de áreas generales y se esperan la reinstalación de siete personas más.

“Al iniciar esta administración procuramos conveniar inmediatamente con prácticamente todos y llegar a un acuerdo (personas que sostienen una demanda contra el municipio), y cumplirles con su indemnización que les corresponde a derecho”, enfatizó.

Hizo hincapié que las personas que sostienen una demanda contra el municipio en la actual administración han sido tratados con una mayor calidad humana, con apego a derecho y marco institucional se les ha indemnizado.

Añadió que en algunos casos se les ha ofrecido la reinstalación, como el caso de Gerarda, quien fue despedida porque el programa para el cual fue contratada terminó, sin embargo se interpreto como un despido, pero en este caso la presidenta municipal lo que hizo es buscar recursos de diferentes áreas para contratar a personas de gran vulnerabilidad y serán asignadas en programas de limpieza”

La reinstalación de estos empleados genera una grave afectación al erario público, por ello se requiere de hacer un análisis muy excautivo para que se finquen responsabilidades a los funcionarios públicos que actuaron como reyes.

“La condena puede ir en cantidades importantes, que aún está por definirse, porque el cálculo final se hace una vez después de la condena, para buscar el acercamiento para negociación y empezar el procedimiento para fincar responsabilidades posteriores, pero primero hay que establecer el monto a pagar a cada uno de los trabajadores, que aun no se tiene, ya tenemos los laudos y se está negociando con cada uno de ellos”, especificó Prado Zarate.

Te recomendamos leer:

Finalizó diciendo que como autoridades municipales están en la mejor disposición de realizar este procedimiento de manera pacífica, para buscar una negociación que ambos resulten beneficiados y obtengan el recurso que esta mandatando la ley.