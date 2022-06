Comuna de Escuinapa regresa a Fonatur 2.6 mdp y se quedan sin recurso para el pago de nómina 

Escuinapa, Sinaloa.- La no aprobación de regidores a la condonación de multas y recargos a Fonatur a traído consecuencias, el Ayuntamiento de Escuinapa ha tenido que regresar a esta dependencia federal los 2 millones 600 mil pesos que les fueron depositados por el pago de predial de un nuevo lote de zonas catastrales que pertenecen a la segunda rifa que fue realizada por la Lotería Nacional.

El pasado 31 de mayo, se realizó la sesión ordinaria de cabildo número 14, en donde se analizó y discutió la solicitud hecha por el delegado de Fonatur en Sinaloa, Eduardo Bazua Hernández, para realizar de nueva cuenta la condonación de multas y recargos a Fonatur.

Petición que fue rechazada al juntarse los votos en contra y abstenciones de 6 regidores, dejando en 5 los votos a favor.

Víctor Hugo Camacho Millán, tesorero municipal se dijo preocupado por la situación que se estaba viviendo en el municipio, ya que con la negación de regidores a condonar las multas y recargos a Fonatur, se ven obligados a regresar 2.6 millones de pesos que ya estaban en las arcas municipales.

Explicó que la condonación de multas y recargos ascendía a 3 millones 378 mil 686.03 pesos, el pago que Fonatur había depositado de impuesto predial aplicando el 20 por ciento del Ceprofies es de 2 millones 689 mil 548 pesos.

El Ceprofies fue otorgado por el ex presidente municipal, Hugo Enrique Moreno Guzmán y se tiene vigencia hasta diciembre de 2022.

“Aquí lo importantes es recaudar, y el pasado jueves se recibió un monto de 2 millones 600 mil pesos que vamos a tener que regresar porque los regidores no aprobaron la condonación de multas y recargos a Fonatur, es una situación muy preocupante”, expresó el tesorero municipal.

Dijo no entender el actuar de regidores, ya que se tuvieron mesas de trabajo previas, durante dos semanas en donde se tocó este tema, el municipio está colapsado en servicios públicos, los camiones de basura están en pésimas condiciones y al regresar este recurso la quincena está comprometida.

“Con esta decisión no podremos pagar la quincena de los trabajadores, este recurso era básicamente para atender la problemática de la ciudad, se tenía que ser sensible y pues con esta decisión prácticamente no habrá ni camión recolector de basura”, señaló.

Mencionó que el colapso de servicios público continuará y será aun peor porque se están evidenciando que no están comprometidos con la sociedad, atendiendo la problemática, si van aprobar o rechazar algo tienen que sustentarlo, porque con esta decisión no están afectando a la presidenta municipal están afectando a la ciudadanía.

Añadió que dentro de las mestas establecidas se tenía una meta a recaudar de 7 millones, y están dejando ir 2 millones 600 mil pesos, que también afectará las participaciones federales para el próximo año les llegará aun menos.

Esta decisión afectará el pago de nomina y para la adquisición del camión de basura

El tesorero municipal dijo que este paso ya se cerró, por lo que él y la presidenta tendrán que hacer un viaje de urgencia a Culiacán para ver qué puede hacer para rescatar este tema.

“Nosotros hicimos las mesas de trabajo con los regidores explicándoles la situación detalladamente, que el municipio tenía una meta de 7 millones de pesos en recaudación, en estos días ya se tenía una recaudación de casi 4 millones de pesos, mis participaciones iban a mejorar para el otro años, pero esto sin duda nos va afectar. En 2020 se dejo de cobrar el 21 por ciento de agua y 1 por ciento de predial urbano a consecuencia el coeficiente preliminar de participaciones es de un millón 300 mil pesos, lo que posiciona a Escuinapa entre uno de los municipios con menores participaciones”, concluyó el encargado de las finanzas municipales.