Con eficiencia y sensibilidad, Elsy López busca dignificar la política en Mazatlán

Sinaloa.- Elsy López Montoya, candidata de la coalición PRI-PAN-PRD a diputada local por el Distrito 22, busca dignificar, con eficiencia y sensibilidad, la política en Mazatlán.

Para ello propone un proyecto legislativo viable, que con el apoyo de los sectores, organizaciones, así como la sociedad civil, juntos desde el rol de cada uno, se puede empujar y lograrlo. Este incluye:

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Mejores oportunidades para las mujeres y el bienestar de sus hijos, más y mejores servicios públicos, apoyo a micro y medianas empresas, impulso al comercio local, más recursos destinados a la salud, sanciones más severas para quienes violenten a las mujeres, oportunidades y oficinas de enlace para asociaciones civiles, creación del Instituto Estatal de la Diversidad, inclusión, apoyo a los promotores del deporte y la cultura, acciones que garanticen la protección animal y regresar a las escuelas de tiempo completo para mejorar la educación.

Leer más: Padres en El Vainilo, Mazatlán pagan por clases de sus hijos

¿Cómo te ha recibido la gente esta campaña?

Seguimos avanzando en esta campaña atípica. Este no es un trabajo de ahorita, a través de fundación Uno+Uno Súmate hemos estado acompañando a la sociedad en varias de las necesidades. Me da gusto que la gente me recuerde por mi labor altruista, sin duda, es un área de oportunidad para seguir construyendo. Me demuestra que quien siembra, tarde o temprano cosecha.

¿Cuál es el sentir de la ciudadanía?

A la gente le gusta ser escuchada, a veces solo tienen la necesidad de decirte “voy a confiar en ti porque te hemos visto antes ayudándonos, sé que no nos vas a dejar”. Legislar sí, esa es la función del diputado, pero gestionar va junto con pegado, y ese “junto con pegado” es mi pasión; que lo que yo haga mejore la calidad de vida de la gente.

Tengo muchos planes, pero poco a poco daremos los resultados a la gente. Esperemos que la ciudadanía revise los perfiles de todos los candidatos.

Los resultados que tengamos en las elecciones del 2021 nos va a marcar la pauta de cómo nos va ir en los próximos 15 o 20 años.

¿Cuáles son tus propuestas legislativas?

Algunas de las propuestas que tengo las recogió el candidato a la gubernatura Mario Zamora, como son la integración de una financiera estatal; no se va endeudar al Estado.

La función del diputado es fundamental. Voy a respaldar esa iniciativa porque se podrán tener créditos accesibles para las personas que tienen una pequeña o mediana empresa. Vamos a tener una casa de gestoría.

Está la recuperación de las estancias infantiles. La idea es legislar para etiquetar 60 millones de pesos al programa de Mujeres Apoyando Mujeres. En el tema de salud, Mario Zamora trae la creación de 100 dispensarios en todo el estado. Eso pasará por el Congreso.

¿Cuál fue tu experiencia en el Congreso?

Estuve un año cuatro meses como diputada local del Distrito 21, y la primera iniciativa que presenté fue aprobada por unanimidad. Tuvo mucho que ver con el tema de ciudad. Presenté una iniciativa de desarrollo urbano. Antes de ejecutar el tema hicimos foros en Ahome, Culiacán y Mazatlán, con diferentes sectores sociales relacionados con el tema y juntos logramos realizar esta iniciativa. Aprendí mucho sobre desarrollo urbano territorial.

Otro de los temas que también estuve empujando mucho fue el de protección animal. Desde el 2016 existe la propuesta de considerar delito el maltrato animal, pero no está tipificado, fue una iniciativa que se quedó en la Comisión de Justicia cuando yo salí.

Estuve en la Comisión de Vivienda, de Hacienda, en la Comisión de Protocolo, que es el primer filtro antes de ser aprobada.

¿Cuál es el mensaje para los ciudadanos?

Que salga a votar este 6 de junio, que no gane la apatía. Hay muchísima información, ojalá puedan filtrar lo que es importante.

Leer más: Advierten que se extenderá hasta agosto el problema de la escasez de agua en Sinlaoa

En Elsy López van a encontrar a una persona con vocación de servicio por convicción no por ocasión. He estado antes, durante y después de los procesos, no tengo corazón para no cumplirles.

Elsy López es abogada, con una maestría en derecho privado y un doctorado en administración pública con su tesis doctoral en la participación ciudadana. En estas elecciones, la candidata se siente con mayor madurez política.