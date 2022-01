Con el 2022 se desata una cascada de aumentos en Mazatlán

Los jefes de familia exhortan a las autoridades federales para que tomen cartas en el asunto y se regularicen los precios. Confían en que en este 2022 ya no se incremente ningún otro artículo de primera necesidad.

“La situación cada vez se pone peor. Dijeron que nos aumentarían el sueldo mínimo. Todo es plan con maña, aunque nos lo suban eso no alcanza para tantas cosas que se ponen muy caras, y apenas va iniciando el año. Además, hay mucha gente que se quedó gastada por la Navidad”, expresó Marcos Juárez.

Los jefes de familia se quejaron ante el alza de precios, porque a muchos no les alcanzará para surtir al 100 por ciento la canasta básica. Aseguran que tendrán que apretarse el cinturón y comprar todo lo necesario para hacer rendir su dinero.

Los comerciantes señalaron que el incremento de los productos los afecta, pues no pueden subir tanto los productos, si no, las ventas bajan.

