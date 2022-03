Con el fin de tratar la problemática del sector pesquero, se reúne alcalde de Mazatlán con Comisión de Pesca

Mazatlán, Sinaloa.- Con el fin de tratar la problemática del sector pesquero local, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benitez Torres se reunió esta mañana con los diputados que integran la Comisión de Pesca del Congreso de la Unión.

Benítez Torres mencionó que que la pesca en Mazatlán sigue padeciendo los mismos problemas de hace años, por lo que es necesario que el Congreso de la Unión y el Senado, de manera conjunta, tomen decisiones y acaben de una vez por todas con lo que daña la pesca como es la falta de respeto a los tiempos de veda y el combate al changuerismo.

"Estamos padeciendo de los mismos problemas de hace muchísimos años y no sucede nada, quién debe de coadyuvar, no una persona, no me refiero a quien está como Comisionado (Nacional de Pesca), me refiero a Congreso, me refiero al Senado, que tomen decisiones y acabar de una vez por todas lo que sabemos que daña la pesca, que es la falta de respeto a los tiempos de veda, el changuerismo que es la ilegalidad de la pesca, y dicen es que los océanos son muy grandes, tenemos tecnología para detectar en el momento exacto que se está cometiendo un atraco en el mar", añadió.

En la reunión estuvieron presentes los diputados María del Carmen Bautista Peláez, Leonor Coutiño Gutiérrez, Sandra Luz Navarro Conkie y Casimiro Zamora Valdez, además de Mario Xavier Peraza Ramírez, Jesús Fernando García Hernández, Ivonne Sabrina Díaz Tejada y Riult Rivera Gutiérrez.

Cuestionado en relación a la iniciativa para la desaparición de Conapesca, propuesta por el Diputado Leornado Alcántara, el Presidente Municipal comentó que Conapesca tiene un papel muy importante en el sector pesquero, pero sí urgen cambios apoyados por el Congreso de la Unión y el Senado de la República.