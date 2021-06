Con el respaldo de decenas de escuinapenses Blanca García cierra su campaña

Sinaloa.- Con el compromiso de ejercer un gobierno cercano a la gente, que escuche al ciudadano y que sea incluyente para todos los sectores sociales de la población, Blanca Estela García Sánchez, candidata a la presidencia municipal de Escuinapa por la candidatura común PAS-Morena efectuó su cierre de campaña ante una multitudinaria asistencia de escuinapenses.

Blanca García efectuó su cierre de campaña el pasado 30 de mayo, inició con un recorrido por las principales calles de la ciudad, para culminar con un mitin sobre el malecón Siglo 21, el cual fue abarrotado por decenas de simpatizantes y militantes del Partido Sinaloense y de Movimiento de Regeneración Nacional.

“Estoy aquí por circunstancias representando a dos partidos, con un compromiso muy grande y una responsabilidad que me dieron dos líderes que son Rubén Rocha Moya y Héctor Milesio Cuén Ojeda, confiaron en mí y yo sé que no los voy a defraudar. Pero para esto necesito a cada uno de ustedes para demostrar que no se equivocaron, que eligieron bien a una candidata del pueblo, a una mujer humilde y honesta que está frente a ustedes, que ha llegado a los hogares a brindarle su compromiso de llegar a servir y quien llegue con migo a ese ayuntamiento llegue a servir y no a servirse”, puntualizó la candidata a la alcaldía de Escuinapa.

Durante su participación Blanca García prometió ejercer un gobierno incluyente que dé apertura a todas las ideologías como lo son los indígenas y la comunidad lésbico gay, quienes le han mostrado todo su respaldo en este proceso de campaña.

Quiero agradecer a la comunidad lésbico gay que me han acompañado, decirles que tendrán una parte importante dentro de mi gobierno, están aquí también los indígenas a quienes les dije que en nuestro partido somos incluyentes y en mi gobierno tendrán a una persona que los represente y lleve esos beneficios a su comunidad”, señaló.

Hizo hincapié que el candidato a gobernador Rubén Rocha hizo tres visitas a Escuinapa y no vino a prometer, vino hacer compromisos de la mano de Blanquita, dijo que Sinaloa no termina en Mazatlán; que Sinaloa termina hasta La Concha.

“Nos hemos comprometido con todos los sectores productivos de nuestro municipio pescadores, agricultores, ganadería, salineros porque tenemos una riqueza natural que es la sal y nunca nadie les había atendido, nosotros estamos aquí para apoyarlos, a comerciantes fijos, emprendedores chicos, medianos y porque no a los grandes empresarios buscándolos esos proyectos que reactiven la economía, ya que todos ellos son generadores de empleos”, manifestó.

Mencionó que no será una presidenta de escritorio, saldrá a caminar con cada uno de los ciudadanos, en donde los escuinapenses tendrán un trato especial en su gobierno para trabajar en equipo, hay que escuchar y saber atender a los ciudadanos para dar atención a sus demandas.

Blanca García aprovechó para invitar a la ciudadanía a reflexionar, porque no solo se va a decidir quién nos represente o se elegirá a un partido político, se va a decidir el futuro del municipio y el futuro de las familias escuinapenses.

“En esta visita de nuestro candidato (Rubén Rocha) nos vino a dar otra alegría, una nueva esperanza en donde dijo que el CIP “Playa Espíritu” se va a reactivar y esto vienen a dar trabajo a toda nuestra gente”, culminó su discurso ofrecido a sus simpatizantes y militantes que la ovacionaban con gran júbilo.