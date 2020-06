Con gran valentía enfrentan paramédicos de Cruz Roja al Covid-19

Escuinapa.- La Delegación de Cruz Roja Escuinapa se mantiene a la batuta de traslados y atenciones a pacientes de coronavirus, los nueve paramédicos que laboran en esta institución han sido capacitados para hacer frente a esta pandemia y brindar atención que permite el salvar muchas vidas.

Karla Julissa Martínez Raygoza, la presidenta del patronato de Cruz Roja hizo público su agradecimiento a los paramédicos de Cruz Rojas, por mantenerse firmes en su labor, de no desertar en tiempos difíciles y hacer frente a esta pandemia de coronavirus.

Los felicitó en su Día y reconoció que son la medula en cuestión de atención prehospitalaria y tienen la batuta de transadlos de pacientes covid-19 en Escuinapa.

“En este Día del Paramédico extenderle una felicitación por todo el esfuerzo que están haciendo y más en estos tiempos de pandemia que nos ha tocado vivir con el covid-19, a todos nuestros paramédicos que se han mantenido firmes, ninguno se ha ido por temor a contagiarse y ante las carencias que tenemos, ya que este año no hemos podido realizar la colecta anual y de pronto se les demoran los pagos de sus quincenas”, expresó Martínez Raygoza.

Dijo que en Escuinapa la única institución que está haciendo traslados de pacientes covid-19 es Cruz Roja, ninguna otra institución se ha querido meter en los traslados de este tipo de pacientes.

“En los últimos meses los traslados a unidades médicas en el puerto de Mazatlàn han aumentado y hasta el día martes 23 de junio llevamos contabilizados 65 pacientes, sospechosos o confirmados de covid-19”, enfatizó la presidenta del patronato de Cruz Roja.

Hizo hincapié que el personal de Cruz Roja Escuinapa cuenta con los conocimientos necesarios para brindar atención a pacientes covid-19.

“Hemos tenido capacitaciones virtuales y al inicio fueron presenciales en Culiacán en cuestión a pacientes covid-19, se les brindó información para detectar síntomas y la manera de cómo se tiene que atender y en cuestión de bioseguridad, de cómo deben protegerse ante un paciente con coronavirus, como deben colocarse el traje y que equipo deben utilizar para proteger su salud”, explicó.

La doctora mencionó que los paramédicos realizan todo un protocolo para la colocación del equipo antes y después de un traslado o atención de paciente covid-19, para evitar contagios.

Actualmente Cruz Roja cuenta con 9 paramédicos activos que no tienen ninguna morbilidad de enfermedades agregadas como diabetes e hipertensión, no se tienen voluntarios para no ponerlos en riesgo sin ninguna seguridad y solo se envió una trabajadora a descansar porque tiene más de 60 años.

