Con gritos de justicia y lucha concluye con éxito la marcha en el paseo costero de Mazatlán por el 8M

Mazatlán, Sinaloa.- Cientos de personas, la inmensa mayoría mujeres, marcharon por el paseo costero de Mazatlán, para exigir una vida sin violencia de género y justicia para las víctimas de feminicidio, de abusos y de desapariciones forzadas.

La marcha realizada en Mazatlán, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, fue convocada por el colectivo feminista Perlas del Pacífico.

El inicio de la marcha sería en el monumento A la Mujer Mazatleca, en la zona de Olas Altas.

Ahí se concentraron cientos de mujeres, de todas las edades, la mayoría eran jóvenes, aunque también había niñas, madres de familia, y adultas mayores. También algunos varones las acompañaron.

En el contingente había familiares de desaparecidos y de víctimas de feminicidio, y también personas con capacidades diferentes.

A las 17:09 horas se puso en movimiento el contingente, por el carril de sur a norte del paseo Olas Altas, que continuó por avenida Del Mar.

Concluye con éxito la marcha en el paseo costero de Mazatlán por el 8M/ Foto: Jorge Osuna

“¡Mujer, escucha, esta es tu lucha!”, “¡La policía no me cuida, me cuidan mis amigas!”, “¡Tranquila, hermana, aquí está tu manada!”, eran algunas de las consignas que las féminas gritaban a coro.

Muchas llevaban a sus hijos, algunos en carriolas, otras a sus mascotas; predominaban los colores morado y negro, además del blanco, en sus ropas, pañoletas o banderas.

“Somos la voz de las que ya no están”, “Deja de encubrir a tu amigo violador”, “Si mañana falto yo, préstame tu voz”, “No es No”, “Que ser Mujer no nos cueste la vida”, se leía en algunas pamcartas.

La señora Guadalupe Pérez, quien busca a su hijo desaparecido, recalcó que esta marcha es importante para que las autoridades escuchen a las mujeres y a las víctimas.

“Para que escuchen nuestra voz, porque somos de las voces sin justicia, nuestos hijos están desaparecidos y no tenemos ninguna razón (noticia de ellos), igual que las mujeres también, asesinadas y desaparecidas, ¿dónde están?, ¿quién nos va a ayudar?, queremos que nos escuchen”, recalcó la señora.

Las principales exigencias de las manifestantes eran el sentido de tener el derecho a vivir sin sufrir los diferentes tipos de violencia de parte de los hombres.

“(Pedimos a autoridades) perspectiva de género… vemos que todavía hay declaraciones lamentables de parte de instituciones y personas que ya deberían estar capacitadas; aunque parece que hemos avanzado mucho en esta lucha, al final vemos que todavía falta un montón”, expresó una de las organizadoras de la marcha, del colectivo Perlas del Pacífico, y quien pidió el anonimato.

“¡Las madres, buscando, también están luchando!”, “No somos una, no somos cien, pinche gobierno, cuéntanos bien!”, “¡Con falda o pantalón, respétame cabrón!”, seguían los gritos de las mujeres en la marcha.

A las 18:23 horas doblaron hacia avenida De Los Deportes, tomaron la avenida Quirino Ordaz Coppel y a las 18:32 horas se detuvieron y congregaron a espaldas de las oficinas de la Secretaría de Turismo estatal, y frente al Parque Central.

Ahí, hicieron pase de lista de mujeres asesinadas o desaparecidas, y en lugar de un minuto de silencio, pidieron un minuto de ruido, como exigencia de justicia a las autoridades.

Familiares de mujeres desaparecidos o mujeres asesinadas hicieron uso de la voz, en general para decir que seguirán buscándoles, o para denunciar que, pese a las pruebas, no se ha castigado a feminicidas, que la Fiscalía del Estado falla en su obligación, y que impera ampliamente la corrupción, pues muchos asesinos caminan por las calles sin que paguen por lo que hicieron.

Al final, varias mujeres dieron testimonios de cómo sufrieron abusos de parte de familiares, amigos o parejas, y fueron obligadas a guardar silencio, y del hartazgo de que las autoridades se nieguen a castigar a responsables probados.

Pasadas las 19:30 horas la mayoría de los participantes en la marcha ya se habían retirado, entre el frío de esta noche de marzo.