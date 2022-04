Con juegos y pláticas, enseñan normas de vialidad a niños de preescolar en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- En materia de educación vial y concientización no se puede bajar la guardia señaló Hedilberto Hernández Cabada, Coordinador de Educación Vial de la Subdirección de Tránsito Municipal, quien este martes encabezó la plática y actividades en el Jardín de Niños “Cuauhtémoc”, en Mazatlán.

Con juegos y pláticas didácticas, los pequeños de preescolar escucharon sobre las normas de tránsito que toda persona debe observar en la vía pública en donde puede ser peatón, pasajero o conductor, y en donde depende de la misma ciudadanía que no se presenten incidentes que puedan afectar su salud o sus vehículos.

Dijo que de una manera divertida se les explica cuáles son las áreas destinadas a personas con discapacidad, las zonas peatonales y cruces viales, entre otros temas.

“Los niños son unas esponjas. Todo absorben y los niños no mienten; todo se les graba. Cuando van con sus papás o la mamá en el vehículo, ellos siempre están reclamando al papá las acciones que ellos ven mal. Aquellos que ya tomaron las pláticas le van a decir: papá vas muy rápido; no tomes cerveza; no te estaciones aquí porque es un área prohibida. Los niños van a empezar a reclamar al padre y eso va hacer que el papá o la mamá empiecen a agarrar conciencia también”.

Hernández Cabada agregó que esta semana continuarán las pláticas en prescolar pero también en universidad, en donde los mensajes son diferentes, ya que los alumnos de profesional ya tienen edad para manejar, y que después de las vacaciones seguirá este programa de concientización.